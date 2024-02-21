【一簽多行】消息：中央積極回應港府增內地旅客來港要求　邵家輝冀放寬深圳居民至一簽多行

▲ 邵家輝期望，放寬深圳居民至一簽多行。（區綽彥攝）

特區政府要求增加內地居民來港旅遊，消息指，得到中央政府積極回應，相信好快有好消息公布，料包括擴大自由行。

批發及零售界立法會議員邵家輝今日在立法會見記者表示，只是從新聞報道聽到消息，但自己本身是全國政協委員，上月有一個提案，希望可以盡快將深圳一周一行，放寬到一簽多行，擴闊至大灣區城市先試一周一行，若果承受得到的話，亦都可以放寬至一周多行，有利零售和各行各業經濟。

他又提到，晤財政司司長時候，希望政府可以同中央反映，放寬更多自由行城市，方便內地旅客。

本港承受能力方面，邵家輝指，補充勞工優化計劃，上月開始正式給業界申請，有不少零售業界參與計劃，希望隨補充優化勞工計劃，可以有更多大灣區居民參與。

業界方面，邵家輝指，只要有生意，相信會不斷聘請人手，以前未有優化補充勞工計劃，在香港大家請不到人或者工資不斷上漲，令到成本高，競爭力降低。他指，有了優化補充勞工計劃，如果業界見到有商機，可能會請多些人，工作時間也會延長多些，不會像過去見到銅鑼灣，九點多很多店鋪已經關門。

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記者：區綽彥