  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

驚險意外｜ 16歲女親睹男友出軌開車散心 遇車禍噴飛9米掛電纜重傷1事奇蹟保命 

都市病 09:58 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

駕駛需注意安全！美國一名16歲女子親睹男友出軌後傷心欲絕，駕車開車出門散心時因難忍心痛，在路上突然痛哭導致車輛偏離馬路、撞上路邊電線桿，當場噴飛9米高吊掛於電纜上，重傷受困1小時後方獲救。事後女子雖多處骨折斷裂左、腳亦因此需要截肢，但卻因意外時大動脈被電線燒焦而奇蹟救回一命。事後她於網路上分享過去經歷，積極的生活態度鼓舞不少網民。

最新影片：

TOPick診症室
銀屑病｜「牛皮癬」痕癢出紅疹恐具傳染性？　皮膚科醫生拆解4大謬誤

綜合外媒報道，美國愛達荷州女子Kennedy Littledike於2021年5月22日時，因親眼目睹男友與陌生女子接吻而與2名朋友開車出門散心，惟Kennedy駕駛期間忽然悲從中來、突然痛哭，導致車輛偏離馬路、撞上路旁電線桿後翻覆，強大衝力令車上3人瞬間噴飛。

吊掛9米高電纜渾身浴血

Kennedy憶述指，事故發生時她看著自己從車上噴飛，被吊掛於路旁9米高的電纜上，當時她的手臂及股骨皆被電線扯斷，狀甚恐怖：

「在被扔的過程中，我的手臂實際上被扯斷了，掛在我背上的皮膚上，然後我的股骨被電線折斷，掛在我的臉上。」 

傷勢極為嚴重的Kennedy渾身浴血、懸掛電纜上無法動彈，直到1小時後才脫困。事後她被救護人員送往University of Utah Hospital急救，醫生證實她股骨、肱骨、鎖骨骨折，手臂神經叢亦遭受損傷，最終經歷21次修復手術後奇蹟保住一命，惟左腳傷勢過重無法保住，進行5次截肢手術後終需全部切除。

點擊圖片放大
+6
+5

勵志經歷鼓舞網民

事發後，Kennedy未有因此變得消極，反而積極進行復康、練習用義肢走路外，甚至參與了多項運動，亦會於個人社交平台分享自己的遭遇，生活態度鼓舞不少網民。如今3年過去，她的TikTok帳號擁有逾38萬名粉絲、Instagram亦有4.2萬名粉絲追蹤，亦已迎來一段全新戀情。

回望過去經歷，她笑言自己發生事故前，曾一直與心理健康作鬥爭，更有過自殽念頭，但如今回想起來卻覺得當時的自己非常可憐：

「現在的我處境完全更加困難，但我卻更快樂。」

網民：為自己行為負責

帖文一出，不少網民都對於Kennedy經歷感到勵志，亦有網民引用《每日郵報》 報道指，事故時車內另外2名朋友亦同樣受到重傷，惟目前已完全康復，認為Kennedy做法同樣影響了其他人，呼籲青少年應以此為鑑，小心為自己駕駛並行為負責。

責任編輯:羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 復康 手術 出軌 損傷 社交平台 Instagram 美國 運動

最高瀏覽

【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租
深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租