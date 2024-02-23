驚險意外｜ 16歲女親睹男友出軌開車散心 遇車禍噴飛9米掛電纜重傷1事奇蹟保命 

駕駛需注意安全！美國一名16歲女子親睹男友出軌後傷心欲絕，駕車開車出門散心時因難忍心痛，在路上突然痛哭導致車輛偏離馬路、撞上路邊電線桿，當場噴飛9米高吊掛於電纜上，重傷受困1小時後方獲救。事後女子雖多處骨折斷裂左、腳亦因此需要截肢，但卻因意外時大動脈被電線燒焦而奇蹟救回一命。事後她於網路上分享過去經歷，積極的生活態度鼓舞不少網民。

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綜合外媒報道，美國愛達荷州女子Kennedy Littledike於2021年5月22日時，因親眼目睹男友與陌生女子接吻而與2名朋友開車出門散心，惟Kennedy駕駛期間忽然悲從中來、突然痛哭，導致車輛偏離馬路、撞上路旁電線桿後翻覆，強大衝力令車上3人瞬間噴飛。

吊掛9米高電纜渾身浴血

Kennedy憶述指，事故發生時她看著自己從車上噴飛，被吊掛於路旁9米高的電纜上，當時她的手臂及股骨皆被電線扯斷，狀甚恐怖：

「在被扔的過程中，我的手臂實際上被扯斷了，掛在我背上的皮膚上，然後我的股骨被電線折斷，掛在我的臉上。」

傷勢極為嚴重的Kennedy渾身浴血、懸掛電纜上無法動彈，直到1小時後才脫困。事後她被救護人員送往University of Utah Hospital急救，醫生證實她股骨、肱骨、鎖骨骨折，手臂神經叢亦遭受損傷，最終經歷21次修復手術後奇蹟保住一命，惟左腳傷勢過重無法保住，進行5次截肢手術後終需全部切除。

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勵志經歷鼓舞網民

事發後，Kennedy未有因此變得消極，反而積極進行復康、練習用義肢走路外，甚至參與了多項運動，亦會於個人社交平台分享自己的遭遇，生活態度鼓舞不少網民。如今3年過去，她的TikTok帳號擁有逾38萬名粉絲、Instagram亦有4.2萬名粉絲追蹤，亦已迎來一段全新戀情。

回望過去經歷，她笑言自己發生事故前，曾一直與心理健康作鬥爭，更有過自殽念頭，但如今回想起來卻覺得當時的自己非常可憐：

「現在的我處境完全更加困難，但我卻更快樂。」

網民：為自己行為負責

帖文一出，不少網民都對於Kennedy經歷感到勵志，亦有網民引用《每日郵報》 報道指，事故時車內另外2名朋友亦同樣受到重傷，惟目前已完全康復，認為Kennedy做法同樣影響了其他人，呼籲青少年應以此為鑑，小心為自己駕駛並行為負責。

責任編輯:羅嘉欣