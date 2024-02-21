【傳染病】年假到急症室求診按年增2成7　共1千名病人「等太耐」退款

▲ 伊利沙伯醫院急症室不少人求診。(朱永倫攝)

醫管局表示，急症室於2月9日至18日期間，各公立醫院急症室錄得超過5,3200求診人次，較去年農曆新年同期（年三十晚至年初九）錄得約41 800求診人次，增幅約27%。



該段期間，公立醫院急症室每日首次求診人次介乎約4 000至約6200，高峰集中在年初四（13日）及年初五（14日）。整體而言，第四類（次緊急）及第五類（非緊急）病人佔整體求診人士的比例較往年下降，故急症室得以騰出人手及資源照顧病情較為緊急的病人。



為應對公立醫院急症室服務需求增加而推行的特別退款安排亦已經結束。在9日至18日期間，各公立醫院急症室共接獲1 032名病人的退款申請，佔總求診人次約1.9%，當中絕大部分屬病情穩定的病人。醫管局現正處理有關申請，將會透過郵寄支票或信用卡方式向合資格的申請者退回款項。

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責任編輯：陳展棋