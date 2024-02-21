  • 25°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 20:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺校潮】教大校長李子建倡暫停殺校3年　擬爭取維持師訓課程學額

社會 19:11 2024/02/21

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

李子建（左4）率領大學管理層見記者，包括周文港（右2）及鄭美紅（左3）等。（馮琪雅攝）

近年學界受移民潮及出生率下跌影響，部分更要同時應對「殺校潮」。教育大學校長李子建認為，政府可凍結全港中小學數目3年，讓學界增強教師隊伍，培訓教師「多專多能」，配合在國家安全教育及人工智能（AI）等多方位發展。另隨著8間資助大學未來3年期學額將再「洗牌」，李子建透露，校方將爭取維持師資培訓學額不變。

倡政府凍結學校數目3年　李子建稱需視乎有否規劃意識

教大今日（21日）舉行新春傳媒春茗，被問到未來應否暫停殺校，李子建指，教師現時「好多嘢要做」，包括兼顧AI、STEAM教育、國安教育、特殊教育需要（SEN）及學生精神健康等，除了在大學培訓準教師轉型，學校亦需要增強教師隊伍，讓教師多方位發展，故提出應凍結全港中小學數目3年，「其實係睇大家有無呢個意志同規劃意識」。

李子建亦提到，政府正推動「高才通」計劃，希望吸引人才來港，以及發展本港成為國際教育樞紐，本港教師亦可仿傚鄰近地區發展成為「多專多能」，並要增加小班教學成效，重點在於政府是否願意投資。

同場身兼選委界立法會議員的教大協理副校長（大學拓展）周文港亦表示，個人不贊成殺校，他指教育局主要著眼本地出生率下跌，但大學同時考慮到本港未來人口預測回升，加上從外移入本港的新增人口，本港需要思考在教育範疇如何配合。

擬爭取不削減師訓學額　準教師操守要求已加強

此外，教資會將就下個3年期（即2025至28學年）8大學額規劃向政府提出建議，師訓課程方面，李子建稱，培養人才是社會穩定持續發展的版塊，不能受市場浮動影響，而且目前數字反映部分科目以及SEN教師人手不足，教大計劃向教資會爭取維持現有師訓學額數目。

對於去年47名教師被「釘牌」創新高，李子建指，社會對教師表現要求及期望愈來愈高，教大作為師資培訓大學更加需要重視，近年已試驗在準教師「出關」要求加入校外專家評鑑，並非純粹停留在教導學生「咩係應該做唔應該做」。

非本地生比例料難達到上限4成

另外，去年《施政報告》提出8大非本地生限額倍增至4成，李子建指，每間院校有差異，教大以師訓課程為主，不少屬兼讀及副學位課程，客觀而言恐怕難以達到4成上限。教大副校長（學術）鄭美紅解釋，在職課程較難招收非本地生，但教大今年仍會盡量招收非本地生，料相關比例會由目前逾10%逐步提升至逾2成。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：馮琪雅

相關文章

【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
今日 16:50
【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
22:09 2023/11/10
【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
【大學年報】6間資助大學虧轉盈　港大盈餘20億歸因投資改善、學費增
22:31 2024/01/04
【大學年報】6間資助大學虧轉盈　港大盈餘20億歸因投資改善、學費增
【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大
22:39 2024/01/04
【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大

你可能感興趣

【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
今日 16:50
【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
22:09 2023/11/10
【教師操守】李子建：教大明年實施新畢業要求　擬與大灣區大學合作開辦教育課程
【大學年報】6間資助大學虧轉盈　港大盈餘20億歸因投資改善、學費增
22:31 2024/01/04
【大學年報】6間資助大學虧轉盈　港大盈餘20億歸因投資改善、學費增
香港教育大學‎ 可持續發展 中學 高才通 國安教育 大學 特殊教育 STEAM 教育局 移民

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載