【殺校潮】教大校長李子建倡暫停殺校3年　擬爭取維持師訓課程學額

▲ 李子建（左4）率領大學管理層見記者，包括周文港（右2）及鄭美紅（左3）等。（馮琪雅攝）

近年學界受移民潮及出生率下跌影響，部分更要同時應對「殺校潮」。教育大學校長李子建認為，政府可凍結全港中小學數目3年，讓學界增強教師隊伍，培訓教師「多專多能」，配合在國家安全教育及人工智能（AI）等多方位發展。另隨著8間資助大學未來3年期學額將再「洗牌」，李子建透露，校方將爭取維持師資培訓學額不變。

倡政府凍結學校數目3年 李子建稱需視乎有否規劃意識

教大今日（21日）舉行新春傳媒春茗，被問到未來應否暫停殺校，李子建指，教師現時「好多嘢要做」，包括兼顧AI、STEAM教育、國安教育、特殊教育需要（SEN）及學生精神健康等，除了在大學培訓準教師轉型，學校亦需要增強教師隊伍，讓教師多方位發展，故提出應凍結全港中小學數目3年，「其實係睇大家有無呢個意志同規劃意識」。

李子建亦提到，政府正推動「高才通」計劃，希望吸引人才來港，以及發展本港成為國際教育樞紐，本港教師亦可仿傚鄰近地區發展成為「多專多能」，並要增加小班教學成效，重點在於政府是否願意投資。

同場身兼選委界立法會議員的教大協理副校長（大學拓展）周文港亦表示，個人不贊成殺校，他指教育局主要著眼本地出生率下跌，但大學同時考慮到本港未來人口預測回升，加上從外移入本港的新增人口，本港需要思考在教育範疇如何配合。

擬爭取不削減師訓學額 準教師操守要求已加強

此外，教資會將就下個3年期（即2025至28學年）8大學額規劃向政府提出建議，師訓課程方面，李子建稱，培養人才是社會穩定持續發展的版塊，不能受市場浮動影響，而且目前數字反映部分科目以及SEN教師人手不足，教大計劃向教資會爭取維持現有師訓學額數目。

對於去年47名教師被「釘牌」創新高，李子建指，社會對教師表現要求及期望愈來愈高，教大作為師資培訓大學更加需要重視，近年已試驗在準教師「出關」要求加入校外專家評鑑，並非純粹停留在教導學生「咩係應該做唔應該做」。

非本地生比例料難達到上限4成

另外，去年《施政報告》提出8大非本地生限額倍增至4成，李子建指，每間院校有差異，教大以師訓課程為主，不少屬兼讀及副學位課程，客觀而言恐怕難以達到4成上限。教大副校長（學術）鄭美紅解釋，在職課程較難招收非本地生，但教大今年仍會盡量招收非本地生，料相關比例會由目前逾10%逐步提升至逾2成。

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記者：馮琪雅