許冠傑演唱會丨Gigi炎明熹參與拍歌神音樂特輯　Gigi趁機向Sam哥拜年

▲ 歌神許冠傑與炎明熹。

將於下月在紅館舉行一連3場「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」，炎明熹（Gigi）在日前到歌神許冠傑（Sam）的band房為他的音樂特輯進行拍攝，適逢新春佳節，Gigi工作之餘也趁機帶同賀年禮物向Sam哥拜年。

她在band房門前按門鐘後，Sam親自開門迎接並即時給了她一封大利是，Gigi亦立即送上賀年禮物，原來她預備了豹紋圖案的大毛巾，讓Sam可以在做完運動後使用，十分貼心。

▲ 歌神許冠傑與炎明熹

Gigi做歌神演唱會嘉賓

接着，Gigi便向Sam哥說今次非常榮幸做他的演唱會嘉賓，同時亦好奇為何會被他選中？Sam說：「因為我看過妳唱《浪子心聲》，唱得非常好，我十分感動，很喜歡聽，所以希望妳可以唱給我聽。」

她回應：「我覺得很多人對這首歌有共鳴，所以我希望能帶出那種感覺，我現在唱一次給你聽，希望你可以指點一下。」

▲ 歌神許冠傑與炎明熹

向Sam請教唱歌技巧

Gigi隨即在Sam的木結他和許冠文兒子許思維的鍵琴伴奏下開始練歌，唱畢《浪子心聲》後，Sam即時連聲讃好，接着Sam親自揀選了原曲是 Skeeter Davis的《The End Of The World》。

其後被陳百強改編的《冬戀》，和Gigi繼續Jam歌，Gigi也把握機會向Sam請教如何可以把他的歌曲翻唱出最佳效果，之後他倆一彈一唱，以音樂加深彼此的了解，期望屆時在紅館舞台上擦出意想不到的火花。

在練習過後，Gigi表示：「在知道可以做Sam哥個唱嘉賓後真的很緊張，希望能藉此機會從前輩身上學習到不同的東西，我也覺得Sam哥非常友善，雖然我和他不熟悉彼此，但他永遠以笑相待，所以我希望自己能夠加油！」

最新影片推介：丘靜雯專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5