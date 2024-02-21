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【家居裝修】消委會揭270萬裝修工程用料差滋生蚊蟲　另有裝修公司擅加工程並電話滋擾消客戶

社會 19:43 2024/02/21

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（曾耀輝攝）

消委會今（21日）公佈就家居裝修行業的調查結果。【詳情即看：下一頁】消委會總幹事黃鳳嫺指，涉及家居裝修的投訴個案成功索償率僅22%，遠低於其餘投訴類別的約6成，因多「口同鼻拗」，「拗完一係你告我，一係我告你」多不歡而散，故希望從規範行業起步，減少爭議；提到其中最離譜的個案，涉款逾160萬，負責的設計師在裝修期間失踪之餘，監工亦無住宅維修經驗，更擅自加額外工程，投訴人拒絕就此付款後亦受到滋擾電話，正考慮以法律途徑索償。

消委會主席彭楚夫透露，逾160萬的個案，裝修公司聲稱具有20年經驗，但工程開展後投訴人找不到負責的設計師，並發現監工沒有住宅裝修經驗，工程期間也沒有監工，最終工程質量差，出現漏水等問題，即使投訴人多番投訴，對方亦不願意協調，甚至指有額外增加工程，要求事主支付有關費用，事主拒絕後便收到滋擾電話，故報警求助，正考慮透過法律行動索償。

至於涉款最多的個案則達270萬，黃鳳嫺稱，投訴人在裝修工程完結後搬回住所，卻發現家中出現很多黑色的小昆蟲，即使找滅蟲公司也無法解決問題，最終聘請工程師檢查後才發現，裝修公司所用物料質素差，再加上有漏水的情況，便容易滋生蚊蟲，所幸在消委會介入下，裝修公司願意「搞返掂」。

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記者：黃小冰

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