【新冠疫苗】科委會建議XBB疫苗擴至「非高風險優先組別」　許樹昌：未曾打針成人應接種

▲ 非高險優先組別，應接種首針XBB疫苗。(資料圖片)

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日（20日）進行會議，討論並發出有關本港接種新冠疫苗的更新暫擬共識建議。



聯合科學委員會檢視了最新科學實證，得悉XBB變異株信使核糖核酸新冠疫苗可針對已成為本港主流病毒株的JN.1提供加強保護。

科學委員會指，建議擴展XBB變異株mRNA疫苗的使用作為非高風險優先組別人士（如健康成人）的初始劑次，而此類人士無須接種加強劑。市民仍可按個人意願選擇接種其他現有供應的新冠疫苗，而接種這些疫苗後仍可減低重症和死亡的風險。

另外，聯合科學委員會認為今年可沿用早前的建議，年屆50歲或以上包括居於院舍的長者等高風險優先組別人士，無論以往曾接種多少劑數的疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒後接種額外一針的加強劑以加強保護。

新發現及動物傳染病科學委員會主席、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌向TOPick表示，建議高風險群組隔6個月應接種一針，而未曾接種成人則應接種最少一針XBB疫苗。

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責任編輯：陳展棋