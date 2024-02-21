【大灣區醫療券】牙醫學會指本地睇牙獲最高保障　醫衞局：大灣區試點設服務保障機制

▲ 政府將醫療券大灣區試點計劃，擴至2間位於深圳的牙科機構。(朱永倫攝)

政府醫療券大灣區試點計劃，擴至7間醫療機構，當中包括兩間位於深圳的牙科機構。不過牙醫學會表明關注，憂慮形成鼓勵市民北上睇牙的習慣。

牙科學會今再發聲明，提出多點關注。學會指：

基層醫療服務的其中一項主要元素，是為巿民於本地建立便捷而連貫的可持續的醫療系統，協助巿民於社區層面 建立定期檢查和健康管理的習慣，而鼓勵巿民離港接受牙科服務，與上述理念及政策方針背道而馳。 政府在推行試點計劃時，必須同時建立完善的規管，以及清晰的投訴和索保機制，保障港人的權益及安全 保障港人的權益及安全 ，否則他們一旦遇上問題便投訴無門。 本港牙醫的高度專業水平及完善和全面的監管制度，無疑讓病人在本地接受牙科服務時，其安全及權益得到最高保障。 試點計劃的成效及其在本港牙科服務巿場所產生的效應，尚有待觀察，但相信有關政策所發放的訊息於短期內難免會為香港牙醫業界帶來不必要的競爭，無故地加劇近日港 人北上接受牙科服務的熱潮所帶來的衝擊，影響專業發展，打擊業界士氣。 學會希望藉此提醒巿民，在選擇牙科服務提供者時，除價格外，必須就所涉風險、服務信譽、規管制度、可靠性、安全性、專業程度、服務質素等作審慎考慮。

醫衞局晚上回覆聲明，指為確保各試點醫療機構能持續維持高服務水平，政府現正與各試點醫療機構（包括兩間牙科醫療機構）開展後續安排，並會就「試點計劃」特別成立一個培訓和服務保障機制，以涵蓋服務標準和質量、培訓和運作、收費水平、投訴處理機制、病人體驗等各方面。

醫衞局發言人強調，「試點計劃」一如現時在香港推行的長者醫療券計劃般會有完善及嚴謹的監管機制。衞生署會在培訓和服務保障機制下做好監督工作。巿民日後如就「試點計劃」有投訴，可向衞生署及試點醫療機構提出。衞生署一直與內地衞生當局保持聯繫，在有需要時向其尋求協助。

發言人補充，全港共有近1 500名牙醫已參加醫療券計劃，在超過3 300個服務點提供服務，與大灣區內的數個服務點相比，仍為香港長者最容易取得服務的途徑。政府期望牙科專業積極推動自身專業及服務發展，及繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施，以提升市民口腔健康整體水平。

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責任編輯：陳展棋

自政府於二○一五年推行長者醫療券香港大學深圳醫院（港大深圳醫院）計劃以來，在過去八年多，合資格長者一直可使用醫療券在港大深圳醫院接受牙科服務，有關安排去年起亦同樣適用於當時新加的服務點──港大深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心。為進一步便利香港長者，政府推出「試點計劃」，將使用醫療券接受私營基層醫療服務的安排擴展至粵港澳大灣區內的醫療機構，讓合資格的香港長者有更多服務點的選擇。



政府非常重視「試點計劃」下的試點醫療機構服務水平。為此，選定納入「試點計劃」醫療機構（包括牙科醫療機構）的工作有嚴謹過程。醫衞局和衞生署於去年十一月至今年二月初期間曾進行市場調查、尋求廣東省衞生健康委員會的意見和推薦，以及實地考察，親身視察醫療機構的設施、設備、運作等，亦與醫療機構的高層管理人員會面，深入了解其管理架構和模式以及運作情況。政府其後在考慮服務質量、管理及營運經驗、收費標準及水平在內的八大因素後，選定七間高質量的試點醫療機構（包括兩間牙科醫療機構）。



為確保各試點醫療機構能持續維持高服務水平，政府現正與各試點醫療機構（包括兩間牙科醫療機構）開展後續安排，並會就「試點計劃」特別成立一個培訓和服務保障機制，以涵蓋服務標準和質量、培訓和運作、收費水平、投訴處理機制、病人體驗等各方面。



醫衞局發言人強調，「試點計劃」一如現時在香港推行的長者醫療券計劃般會有完善及嚴謹的監管機制。衞生署會在培訓和服務保障機制下做好監督工作。巿民日後如就「試點計劃」有投訴，可向衞生署及試點醫療機構提出。衞生署一直與內地衞生當局保持聯繫，在有需要時向其尋求協助。



發言人補充，香港醫療界（包括牙科專業）一向有高專業水平，當中不少已登記參與長者醫療券計劃。此外，現時也有香港醫護專業人員在大灣區執業。目前，全港共有近1 500名牙醫已參加醫療券計劃，在超過3 300個服務點提供服務，與大灣區內的數個服務點相比，仍為香港長者最容易取得服務的途徑。政府期望牙科專業積極推動自身專業及服務發展，及繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施，以提升市民口腔健康整體水平。