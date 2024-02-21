【禽流感傳人】22個月大女童感染禽流感　潛伏期曾到訪中山

▲ (資料圖片)

衞生防護中心今日（21日）調查一宗人類感染甲型流感（H9）的個案，涉及一名22個月大女童。病人臨床診斷為禽流感，情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院醫院隔離病房接受進一步治療。



該名女童自2月15日起出現發燒和咳嗽帶痰，於16日被帶往仁安醫院求醫，當時無須入院。她的臨床樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應，分型結果待定。



衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內曾到中山，最近沒有直接接觸禽鳥，亦沒有進食未經煮熟的家禽或接觸病人。她的一名家居接觸者曾於17日出現喉嚨痛病徵，自行服藥後病徵已消退，而其他家居接觸者並沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查個案。



衞生防護中心會將個案通報廣東衞生部門和世界衞生組織。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋