【過渡性房屋】陳月明：博愛昇平村最快下月中落成　憂入伙後區內交通超負荷

▲ 陳月明今日透露，「博愛昇平村」最快下月中落成。（區綽彥攝）

位於打鼓嶺的博愛醫院過渡房屋「博愛昇平村」，提供約600個單位，容納約1,000人居住，去年1月舉行動工禮。立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明今日透露，「博愛昇平村」最快下月中落成，但擔心居民入伙後，當區交通超出負荷，冀往返打鼓嶺和粉嶺港鐵站的巴士和小巴路線加密班次，或安排接駁巴士。

陳月明今日出席傳媒茶聚時表示，打鼓嶺居民主要靠兩條交通路線往返打鼓嶺和粉嶺港鐵站，分別是上水至打鼓嶺的九巴79K線，以及港鐵粉嶺站至坪輋的52K專線小巴線。她指，這兩條線香園圍口岸通關後，繁忙時間「逼爆」情況更嚴重，中途已客滿，「飛站」未能上客。她擔心，過渡房屋居民入伙後，交通更加超出負荷。

陳月明指，曾經向當局提出兩個解決交通問題的方案，是要求巴士公司和小巴公司加班應付需求；是希望營運「博愛昇平村」的機構博愛醫院，提供接駁巴士，接載過渡房屋居民往返粉嶺站。

上月初港及內地IT界龍頭企業代表 考察沙嶺創科用地

另邊廂，「沙嶺殯葬城」已壽終正寢，港府擬改作創科及相關用途，陳月明透露，不少創科業界的企業都對這片土地有興趣，上月初，香港通訊業聯會的香港及內地IT界龍頭等企業代表，聯同科技創新界議員邱達根，赴沙嶺創科用地及北部都會區東三口岸待開發地區考察，以興建數據中心為探討方向。

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記者：區綽彥