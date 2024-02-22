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【食物安全】食安中心暫停進口法國Earl Huitres Geay生蠔　疑涉2宗食物中毒個案

社會 09:12 2024/02/22

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食安中心暫停進口法國Earl Huitres Geay生蠔。（資料圖片）

食安中心昨日（21日）指示業界暫停進口法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

中心接獲衞生署衞生防護中心通報兩宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於兩間食肆進食生蠔。中心已派員到涉事食肆調查，發現該兩間分別位於尖沙咀和沙田的食肆均曾出售來自法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。

中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

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記者：黃穎津

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