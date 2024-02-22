張氏一家丨雯雯被吳浩康勸唔好搞Steven　爆Seed反撃：我問心無愧

▲ Steven太太反撃吳浩康。

「職安真漢子」吳浩康（Deep）成為網民新寵，這位顧家暖爸一洗昔日的負面形象，與曾為同門的「離婚界KOL」張致恒（Steven）不時被拿作討論！

Deep早前在YouTube節目中勸Steven太太不要公開搞老公，就觸動了Steven太太區燕雯（雯雯）！

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吳浩康：佢老婆唔好搞佢得唔得呀？

日前，Deep作客周國豐、伍仲衡主持的YouTube節目《週五有周伍》，伍仲衡指：「張致恒幫你唔少喎」，Deep回應：「我喺IG出第三條片嗰陣，有個工友同我講，你再出呢啲片，你個friend死喇喎！其實呢我哋仲有聯絡，衰仔。」

Deep續說：「佢老婆唔好搞佢得唔得呀？唔好公開搞，匿埋搞，畀啲空間佢搵吓食！」

Deep再分享道：「我自己都試過喺好谷底嘅時候，基本上呢一行好現實，好多人都唔敢行埋嚟呀，不過令我有修練......夠食夠使，正行正業，盡力維持好屋企。」

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雯雯：我唔需要人認同

在昨日（2月21日），雯雯於IG限時動態發文反擊：「我問心無愧，做自己想做嘅嘢，講自己想講嘅嘢，喺自己平台做自己。我唔需要人認同，亦唔需要批評我啱與錯。」Steven就未有就事件作回應。

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