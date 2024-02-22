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深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租

家事百科 11:00 2024/02/22

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港男在深圳租屋住了10個月後退租。

【深圳/深圳好去處/租屋/大灣區/港男】去年4月有港男在網上發文透露自己在深圳租樓住，在港島返工的他，日花3小時車程來回，雖然車程時間長，但是仍然值得，因為在深圳租金非常便宜，月租只需$1900人民幣(約$2100港元），當時帖文引來不少人瘋在留言。事隔10個月，港男竟然決定退租，他解釋因一事要回港居住！

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該名港男去年4月曾在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」以「愛上深圳、住埋喺深圳」為題發帖，表示以月租1,900人民幣（約$2,097HKD）在福田口岸附近租了一間約25坪(約260呎)的包齊傢電的套房。當時從他的照片所見，裡面有一套廚櫃、雙人床、書枱及衣櫃，窗外景觀欠奉，望對面樓。

當日TOPick新聞一出，即惹來網民激烈討論，有人認為似「竹篙灣隔離營」、但也有人認為好過住香港劏房，及後他也有發文再解釋搬到深圳住的好處，並澄清自己其實是中佬而非港女。

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而港男都不是在群組中分享在深圳吃喝玩樂的照片，看似住得相當開心，不過事隔10個月，港男竟然選擇退租，他在20日發文表示已搬離該個住了10個月的套房單位，「總括而言係一個好嘅體驗」。不少網民好奇住得舒服為何突然搬走，著他多點分享居住感受。

而港男在留言中回覆網民指出在回港居住2個月，因為要處理一些事務，他指4月會返回深圳租更好地方，更透露會總結住深圳經驗再跟網民分享。

他指在深圳居住的10個月「住得好開心」：

有好多人同我做朋友，假日一齊出去飲食玩樂，甚至一齊嚟香港玩。

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責任編輯:陳麗薇

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