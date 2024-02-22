小心使用丨鄭秀文新誤將「清潔液作卸妝油」搽眼　駭人血絲眼球照曝光

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日慘事似乎接二連三，繼2月初於往北海道的航班上，不適嘔吐後；與友人北海道旅行又因為母親入院的消息而中斷，需緊急返回香港；前日（20日）她又再自爆自己「擺烏龍」，誤將清潔液用作卸妝油，致眼睛受傷。

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鄭秀文前日（20日）在IG貼出一張佈滿紅血絲，超駭人的眼球照片，並附上文字交代事件。她指日前因為兩者包裝十分相似，因此不小心把Nubra（隱形胸圍）清潔液用作卸眼妝油，塗在雙眼後見血絲急冒，才發現不妥，於是趕緊用大量的清水和無藥性的眼藥水清洗眼睛。

慶幸，處理及時，Sammi翌天眼睛已大有好轉，她亦借事件溫馨提醒大眾要小心，避免跟自己犯上一樣的錯誤。為免再度「擺烏龍」，她又笑言事後已拆散鴛鴦，將這2瓶Nubra清潔液和卸妝油分開放。

「因這2個小瓶子長得相似，又排放一起，一時大意，分享這事是溫馨提醒大家都要小心，避免跟我犯上一樣的錯誤。」

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不明液體洗眼易發炎

眼科專科醫生余珊過去曾表示表示，眼睛本身有自我清潔機制，眼睛會分泌淚水，眨眼時可掃走眼晴表面的污物。她指出，用成分不明的液體清潔眼睛，有機會把細菌帶入眼晴，增加發炎機會。「眼睛可能忽然感刺痛、灼熱、流眼水、泛紅、眨眼時出現異物感等。」

正確洗眼有妙法

想正確清潔眼睛，可以用沾有清潔飲用水的棉花棒，但如果眼睛分泌物較多，余珊建議可以用沾染稀釋了嬰兒洗頭水的棉花球，每天一次在眼睛來回輕抹，可預防毛孔堵塞。

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責任編輯：羅嘉欣