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良緣孽緣︱港女倫敦遊以為遇上白馬王子 熱戀期接陌生女人電話瞬間崩潰

家事百科 10:58 2024/02/22

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《衝上雲霄》電影劇照

她本來是到倫敦旅遊兩星期的，壓根兒沒料到會住上數個月，也許是命運跟她開的玩笑吧！

她遇上他。

在人群中，這個男人儼如全身都發着亮光，讓她看完又看。當那個俊朗的男人朝着她展現友善的笑容時，一口白牙太好看了。兩個年輕人沒有浪費光陰，迅速就談得投契，他倆原來有太多的共同喜好了。

她並不是會為了愛情而失去理智的類型，但這次的激情是她從未嘗過的，她願意為了這個男人而變改往後的人生計劃，她決定留下來，爭取與他天天相見。倫敦，這地方太浪漫了，他們如沐春風。

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然後某一天，她接到一個電話，那邊廂傳來一把陌生的女人聲音，對方劈頭第一句就自稱是那人的太太！她剛愛得毫無保留的男人，竟然不僅是結了婚有太太，還有一名五歲的女兒呢！「你唔係佢第一個，佢喺巴黎公幹時都有女朋友。」那男人的謊言給她造成如遭電擊的痛楚，令她跌進深谷裏。

她在瀕臨崩潰的邊緣，第二個男生闖進來了。這個人說話不花巧，但很溫柔篤實，她的思緒紊亂時，這個人給她安全感。但剛經歷了被騙情的痛楚，她要格外小心，不容有所閃失。

世事真巧合，跟她受創的同期，原來這位男生也有相似的經歷。某天，暖男捧着女友最喜愛的鬱金香，到女友的家樓下等她下班回來給她驚喜。萬萬沒料到會讓他活生生捕捉到女友出軌的，她下車時竟然跟另一男人熱吻呢！這個他曾想過會娶的女人，竟然一直都是一腳踏兩船的。

兩個同是天涯淪落人慨歎，既誠實又善良的人，世上已絕種了嗎？我用心聽他們細說愛情故事時，不禁會心微笑，上帝不是獎賞了兩個老實人最終遇上了嗎？

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撰文 : 鄧藹霖

網絡熱話 愛情 出軌

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