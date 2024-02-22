抽水王｜解構李龍基一身打扮讚掌握流量密碼 　林作：你係我哋男人偶像

▲ 林作撰文抽李龍基水！

李龍基跟未婚妻王青霞（Chris）一段「爺孫戀」真係好睇過連績劇，是非不斷的王青霞由於逾期留港近4年，遭入境處控告多項罪名，還柙至4月16日再訊。

日前李龍基由內地回港探望還柙中的未婚妻Chris，與Chris見面後的基哥接受傳媒訪問，更向Chris發表愛的宣言。

「抽水王」林作在昨日（2月21日）出Post挪揄李龍基，帖文開首寫著「致敬重的李龍基大哥」，他先對基哥道歉，表示因事件剛發酵時，他對基哥的事蹟不熟悉。

爺孫戀｜李龍基探王青霞後發表愛的宣言 基哥向天發誓：佢無喺我身上搵過斗零

▲ （取自instagram）

香港抽水王甘拜下風

到現在林作稱，對李龍基十分佩服：

我已經完全睇得出你係幾咁厲害，甚至認為，你年過69，依家先迎來人生的新高峰。



是的，社交媒體年代的流量密碼，很少人能夠掌握，而你，做到了！



我唔理咩江湖傳言話係你隊條女出黎。即時沒有，你都係好嘢到爆，掌握了整個香港網民、媒體的心。我作為呢方面前輩，都要俾個服字你，因為我去盡都係搵到裕美，你Chris姐就真係爆到癲。



另外，林作「解構」李龍基一身打扮，當中寫道：「名牌LV Messenger bag仲要係新款，名牌波鞋，件粉紅色shirt擺明係名牌而且好合身，袖子捲起到剛剛好，胸口粒鈕也解開得恰到好處。副圓金屬框手工細緻估計係日本頂級用品。連個jip都係 Rimowa。」，林作又笑稱：「我感受到嘅係成熟男人臨危不亂嗰種穩重感。」

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爺孫戀｜73歲李龍基頻撲回港探被還柙未婚妻 基哥：原來好多事我不知道

林作：可以話係經典教科書教材

對於李龍基對天發誓兼說出「愛的宣言」，林作讚對方好戲：「在進去前先痛哭幾十秒，再出黎攞住記者啲咪仰天長嘯兼發誓，可以話係經典教科書教材，我都未有此爐火純青的功力，要繼續在未來遇到挫折時向你參考。」

最後林作笑稱想做李龍基經理人，他寫道：「本人一直以來都希望可以扮演 Nick Fury 角色，齊集香港所有奇珍異寶，為他們出謀獻策，以流量換取收入，拓展商機，無論是擔任經理人還是 #林作顧問 身份提供建議，我都願意。接說白了，可以的話，我真的很希望成立經理人公司簽你。」

林作更大讚李龍基大有前途兼說：「基哥，Respect! 等你覆」

之後，他再出post抽基哥水，他繼續挪揄：

一身40萬去見Chris，令對方在獄中都慾火焚身。



基哥，你係我地男人偶像！



藍天白雲啊！你係點樣創造出一個如此牛B的男人，能夠令詐騙高手Chris都動情！

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