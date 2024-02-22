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照顧媽媽︱8旬媽媽走路論盡拒用拐杖孝順女無奈 長者愈是愛逞強自尊心特別重

家事百科 13:20 2024/02/22

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《白日之下》劇照

孝順女滿肚子氣，投訴年屆八十的母親難以侍奉，兩母女經常意見不合而吵個不停。

「我阿媽走路愈嚟愈論盡，咁我咪買咗枝拐杖俾佢用囉，點知佢話樣衰喎，唔肯用，怕人笑。如果真係跌倒，到時坐輪椅咪仲樣衰！」可以想像女兒的出發點是善意的，但說話方式卻弄巧反拙，結果觸怒了母親而弄致母女倆吵架告終。

「我阿媽記性愈嚟愈差，煲落湯又唔記得，真係好危險，我話請個懂得講廣東話嘅印傭服侍佢，點知佢一口拒絕，怕有個外人喺屋企會偷嘢喎，真係激死我！」不少老人家都抗拒家裏住個陌生人，尤其是性格獨立愛逞強的長者，最討厭被照顧，因為那是承認自己是弱者的表現。

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「我阿媽成日發我脾氣，我講乜佢都唔啱聽。」她是我朋友當中，最緊張阿媽的孝順女，奈何她跟年邁母親的溝通方式，確有不少進步空間。

有些說話，說者無心，聽者有意。我也曾說過不少觸動母親神經綫的說話：「阿媽，趁你仲行得、走得，跟我去多啲地方旅行啦！」我直腸直肚，以為游說她跟我一同旅遊，誰知母親大怒：「你咁講係乜嘢意思？即係話我快不能行，不能走？」那年我的母親只有七十多歲，健步如飛。

又有一次，我偕母親外出午膳，那商場需要下樓梯才能到達酒樓：「媽，我扶你！」我急忙迎上，誰知母親使勁把我推開：「哼！我使乜人扶呀！」那年家母年屆九十，行動自如，最討厭別人幫忙。

愈是愛逞強的長者，自尊心特別重，跟他們說話不宜太直接或欠修飾，要懂得掌握他們的心理：「阿媽你好叻呀，我行樓梯都有啲論盡，不如我哋一齊行。」然後順勢倚着她。「阿媽，依家流行新式推動椅子，坐一架去遊商場都好架勢喎，不如我哋去睇吓囉！」老人家要氹的！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育

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