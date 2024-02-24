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過勞致死︱印尼大選釀84名選務人員疑過勞死　每日12小時以上連續點票數日4000人染病

都市病 08:11 2024/02/24

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印尼大選釀84名選務人員疑過勞死！每日12小時以上連續點票數日，4000人染病。

繁重工作可致過勞死！印尼於本月14日舉行總統及國會選舉，約2億選民需在當日6小時内完成投票，是全球最大規模的單日選舉活動之一。然而，選舉點票工作繁複，工作人員需連續工作數日，以完成需要一個月時間才能正式點票完畢的工作，最終釀成84名選務人員疑因過勞致死，4000人因繁重工作染病。

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綜合外媒報道，印尼全國82萬個票站點票工作正在進行，預計在下月20日才公佈正式選舉結果。選舉委員會和選舉監督委員會僱用約790萬名臨時工負責本届選務工作，包括協助選民投票、監督投票過程及維持票站秩序。

印尼大選印尼選舉委員會（KPU）在19日舉行記者會，交代選舉後的點票工作進度。選委會主席阿沙利（Hasyim Asy'ari）透露，在選舉後的點票工作期間，有多達4000名選務人員或因過勞生病。根據官方統計，截至19日更有84人懷疑因過勞死亡，大部分為臨時兼職點票員，其中包括選委會招募的工作人員71人、選舉監督委員會有13人。引發外界關注。

每日工作12小時以上持續數日

據了解，由於需確保選舉公平，在選民投票結束後的點票工作採取人手點票形式。除非特別情況，點票一經開始便不可中斷，導致部分投票站在關閉後的點票及計票工作，或需持續12小時以上、連續工作數日才能完成，對工作人員身體構成了極大負擔。

2019年大選超過500名工作人員死亡

然而相比起上届2019年大選，有超過500名工作人員死亡的情況，本届已有相當大的改善。當局估計，繁重工作是造成衆多人死亡的主因，因此已汲取經驗並採取了一系列改進措施，包括對選務人員設定年齡上限、強制要求工作人員需通過健康檢查等。

但衛生部長沙迪金表示，在本届790萬名選務人員中，只有680萬接受強制檢查，其中有40萬人患高血壓或心臟病等心血管疾病，卻仍獲准在票站工作，强調「這就是今年最常見的死亡原因之一」。他提出，衛生部將會考慮派醫護人員到票站巡邏，檢查選務人員健康狀況，測量血壓和心率等，有助防止更多人員因心臟驟停或中風造成死亡。

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大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞早前接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

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6大過勞症狀

當工作繁重令身體超出負荷，隨時會引致過勞而死，工作過勞更有可能誘發心臟病。本港心臟科專科醫生李麗芬曾指出，有研究發現過於勞累會間接誘發心臟肌肉病變，增加猝死風險，年輕人更是高危一族。休息不足、長時間集中精力工作應酬，都有機會誘發「過勞死」，有研究顯示夜班工作的人士，比一般人心臟病發的風險高出20%至30%。而且，她稱過勞亦會引起其他慢性疾病，包括久坐的關節勞損、工作壓力過大，刺激胃酸增多，引起各種腸胃病及精神病等。

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時提到，過勞不是單指工作，有時候人際關係都是其中一個原因。雖然沒有指標指出多少工作時數就等於過勞，陳醫生指如長時間工作後出現以下症狀，就要小心：

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責任編輯：羅嘉欣

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