賞櫻季節｜天水圍公園八重櫻粉紅花海　白色染井吉野櫻滿開宜打卡

▲ 天水圍公園的粉紅嬌嫩的八重櫻、白色染井吉野櫻及黃花紫花風鈴木遍開，元宵正是打卡賞花好日子。（攝影遠人Ah Wah授權刊出）

周末是元宵，近日日間陽光充沛，正是春光明媚時，花開處處，乃賞花好時節。日間賞花，晚間逛燈會，倒是個一家大小元宵親子好去處。近日，天水圍公園的櫻花及風鈴木滿開，一邊是粉紅嬌嫩的八重櫻，另一邊是白色染井吉野櫻，還有七彩繽紛夾雜紅白紫黃的風鈴木並排盛開，讓人心花怒放打卡去。

▲ 粉紅嬌嫩的八重櫻（攝影遠人Ah Wah授權刊出）

關山樱即八重櫻，花瓣是粉嫩的粉紅色，剛開時稍淡，到後來會變成深粉紅，粉嫩的粉紅花朵招展，浪漫迷人。天水圍公園內的20棵八重櫻櫻花樹，近日已經開得燦爛，形成一片粉紅花海，據悉該批櫻花樹是去年在香港花卉展覽完結後，移植到天水圍公園的。

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另外，公園另一邊的白色染井吉野櫻，亦已滿開，一片純潔素白，處處惹人憐。染井吉野櫻的花朵有五片花瓣，花色在花朵剛綻放時是淡紅色的，於完全綻放時則會逐漸轉白。天水圍公園今年花開遍園，巿民又多一個賞花好去處。

▲ 白色染井吉野櫻（攝影遠人Ah Wah授權刊出）

根據康文署賞花情報網站顯示，羅列了4個賞櫻熱點，包括：馬鞍山西沙公路屯馬線恒安站附近的恒明街休憩處，天水圍公園、沙田石門安景街公園及大埔海濱公園。

以櫻花種植量計，以植有逾百棵的安景街公園及逾80棵的大埔海濱公園佔最多，惟兩者的盛放指數，約為五分二左右，相信滿開時必定十分震撼。至於恒明街約有10棵，天水圍公園則約植有30棵，現在正是賞他的最佳時候，大家可趁元宵好打卡。

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除了櫻花外，天水圍公園植有的10棵黃花風鈴木及2棵紫花風鈴木，也已臻最佳觀賞指數的頂點，大家賞櫻時，也可順道打卡。

▲ 風鈴木爭妍鬥麗。（攝影遠人Ah Wah授權刊出）

黃花風鈴木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。本港通常三月開花，今年可說提早了，已在正開得燦爛。每株樹的花期甚短，為時約一兩周。

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至於紫花風鈴木，屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。花期在春季，開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，景色令人難忘。

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記者：葉翠華