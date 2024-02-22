蔡天鳳碎屍案丨蔡天鳳離世一年化作為蝶？　Abby母親：是媽媽的一點安慰

▲ 蔡天鳳母親：「50幾樓經常飛上來這只蝴蝶，媽媽知道大寶寶顯靈了」。

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）在去年2月慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。

在去年6月18日，Abby的家人為她在大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，6月19日大殮後遺體將移送大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰安放在寺內。

Abby母親在告別式完結一周後，曾在抖音上載紀錄Abby設靈當日靈堂情況的影片，在Abby離世一周年，五姐再於抖音訴心聲！

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親歷愛女喪禮後吐心聲 五姐：血肉之痛永刻我心

五姐：妳突然的離開讓媽媽無法接受

在昨天（2月21日），五姐貼出疑似在家中拍攝的短片，她說：「媽媽善良溫柔大愛的大寶寶離開媽媽一周年了，妳突然的離開讓媽媽無法接受，每當觸景生情時，這麼優秀孝順乖巧的寶貝說沒就沒了，好像刀子捅進心臟，就連呼吸都是痛，控制不住的發抖，眼淚情不自禁的流，痛徹心扉的難過 。只有自己經歷過的人才體會到這種撕心裂肺滋味。」

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蔡天鳳離世後化作為蝶？

五姐深信女兒化成為蝴蝶，她說：「大寶寶，媽媽也知道你帶著不捨和牽掛去了天國，妳也知道媽媽時常掛念妳，這段時間家裡出現的事情太神奇了。50幾樓經常飛上來這只蝴蝶，媽媽知道大寶寶顯靈了，化身為蝴蝶魂歸家裡，陪伴家人的左右，也是媽媽的一點安慰。」

她續說：「大寶寶4個小寶貝們每星期六日或假期，都聚在一起玩相親相愛很暖心，你要過得好好的，媽媽和親家女婿當4個小心肝們像自己親生骨肉一樣盡心盡力照顧和培養好，大寶寶如果有甚麼心願托夢給媽媽喔！」

她表達對女兒的掛念：「媽媽的大寶寶做人的素養，孝順，做事的文化知識，在所有親朋好友們眼裡人見人愛，我們永恆的思念和牽掛。感謝大家時刻的關心、慰 問和痛心，衷心感謝香港警方不眠不休為女兒昭雪。」

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