台灣檢測｜10款日本士多啤梨農藥超標　奈良熊本靜岡出產榜上有名

▲ 台灣食藥署周二公布邊境檢驗結果，10款士多啤梨農藥超標，總重量逾1.4噸。

日本產的士多啤梨一直受港人歡迎，不過台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）繼2023年12月及今年1月驗出多款日本士多啤梨殘留農藥超標後，周二（20日）公布的邊境檢驗結果顯示，再有另外10款日本士多啤梨不合格，總重量超過1.4噸。目前累計已有7間日本士多啤梨製造商遭當局暫停輸入，日本士多啤梨亦會持續查驗至4月30日。

最新影片：

根據台灣食藥署公布的結果，10款不合格的士多啤梨資料如下：

1. 日本熊本縣出產士多啤梨

製造廠或出口商名稱：JAPAN INTER TRADING CO., LTD.

進口商(公司名稱)：富恆國際開發股份有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量：171公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

2. 日本奈良縣出產 古都華 士多啤梨

製造廠或出口商名稱：EVERGREEN AUTO & METAL CO., LTD

進口商(公司名稱)：北海道物產有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥亞醌蟎代謝物0.02 ppm

數量及重量：67.9公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

3. 日本高知縣出產士多啤梨

製造廠或出口商名稱：HARVEST CO. LTD

進口商(公司名稱)：梅村水菓有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量：203.5公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

4. 日本德島市出產士多啤梨

製造廠或出口商名稱：HARVEST CO. LTD

進口商(公司名稱)：梅村水菓有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.22 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量：320.2公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

5. 日本熊本縣出產士多啤梨

製造廠或出口商名稱：HARVEST CO. LTD

進口商(公司名稱)：梅村水菓有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.57 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量：358公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

6. 日本高知縣出產士多啤梨

製造廠或出口商名稱：YASHINOKI TRADING CO., LTD.

進口商(公司名稱)：茱蒂國際水果有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）、亞醌蟎代謝物0.12 ppm（不可驗出）、亞派占0.35 ppm（不可驗出）

數量及重量：5.4公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

7. 日本奈良縣出產 古都華 士多啤梨

製造廠或出口商名稱：YASHINOKI TRADING CO., LTD.

進口商(公司名稱)：茱蒂國際水果有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.06 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量：17.4公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

8. 日本靜岡縣出產士多啤梨

製造廠或出口商名稱：YASHINOKI TRADING CO., LTD.

進口商(公司名稱)：茱蒂國際水果有限公司

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.25 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量：50 公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

9. 日本奈良縣出產 古都華 岡田晴行士多啤梨

製造廠或出口商名稱：NARA STRAWBERRY LAB.

進口商(公司名稱)：慕果生鮮水菓行

不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）

數量及重量： 7.5公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

10. 日本奈良縣出產 古都華 岡田晴行士多啤梨

製造廠或出口商名稱：GROW WELL (JAPAN) CO., LTD. 進口商(公司名稱)：一吉水果有限公司 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm） 數量及重量： 281.4公斤，不符合商品依規定退運或銷毀 ▼ 點擊圖片放大 +10 +9

根據食藥署統計，從2023年8月起，截至今年2月12日一共輸入529批日本士多啤梨，當中有28批不合格，主要原因為驗出亞滅培、亞醌蟎、祿芬隆、賜派滅、氟尼胺和滅派林等農藥殘留。食藥署副署長林金富表示，當局已從2023年6月開始針對日本進口士多啤梨實施監視查驗，將一路持續到今年4月30日，而目前共計有7間日本士多啤梨製造商被列入暫停輸入的名單內。

殘留農藥或可致癌



日本交流協會於2022年起向食藥署申請放寬「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥殘留限制，兩者皆為日本士多啤梨上常見的農藥。到底它們對人體有何危害？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾受訪表示，克凡派（Chlorfenapyr）屬於接觸型殺蟲劑，毒性中等，動物實驗中發現會增加癌症風險，但在人體上並沒有致癌證據；其ADI（一日可接受攝取量）為0.03mg/kg，表示體重60公斤的成人，每日攝取量上限為1.8毫克。

顏宗海指，臨床上偶爾會遇到克凡派中毒事件，但多為蓄意服用導致，一般人正常飲食中無法攝取過量。據國際期刊介紹，克凡派的臨床中毒症狀有高燒、神經毒性、呼吸衰竭、休克，嚴重則有死亡風險。

另一方面，氟尼胺（Flonicamid）則是一種系統型的殺蟲劑，屬於低毒性，動物實驗證實會增加癌症風險，但同樣在人體未有致癌證據；其ADI 為0.07mg/kg，表示體重60公斤的成人，每日攝取量上限為4.2毫克。

4招驗證靚士多啤梨

那麼，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤標識是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。

3招正確清洗士多啤梨

對此，專家教授3步正確清洗士多啤梨：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣