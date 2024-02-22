台灣檢測｜10款日本士多啤梨農藥超標 奈良熊本靜岡出產榜上有名
日本產的士多啤梨一直受港人歡迎，不過台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）繼2023年12月及今年1月驗出多款日本士多啤梨殘留農藥超標後，周二（20日）公布的邊境檢驗結果顯示，再有另外10款日本士多啤梨不合格，總重量超過1.4噸。目前累計已有7間日本士多啤梨製造商遭當局暫停輸入，日本士多啤梨亦會持續查驗至4月30日。
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根據台灣食藥署公布的結果，10款不合格的士多啤梨資料如下：
1. 日本熊本縣出產士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：JAPAN INTER TRADING CO., LTD.
- 進口商(公司名稱)：富恆國際開發股份有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量：171公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
2. 日本奈良縣出產 古都華 士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：EVERGREEN AUTO & METAL CO., LTD
- 進口商(公司名稱)：北海道物產有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥亞醌蟎代謝物0.02 ppm
- 數量及重量：67.9公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
3. 日本高知縣出產士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：HARVEST CO. LTD
- 進口商(公司名稱)：梅村水菓有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量：203.5公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
4. 日本德島市出產士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：HARVEST CO. LTD
- 進口商(公司名稱)：梅村水菓有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.22 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量：320.2公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
5. 日本熊本縣出產士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：HARVEST CO. LTD
- 進口商(公司名稱)：梅村水菓有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.57 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量：358公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
6. 日本高知縣出產士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：YASHINOKI TRADING CO., LTD.
- 進口商(公司名稱)：茱蒂國際水果有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）、亞醌蟎代謝物0.12 ppm（不可驗出）、亞派占0.35 ppm（不可驗出）
- 數量及重量：5.4公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
7. 日本奈良縣出產 古都華 士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：YASHINOKI TRADING CO., LTD.
- 進口商(公司名稱)：茱蒂國際水果有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.06 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量：17.4公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
8. 日本靜岡縣出產士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：YASHINOKI TRADING CO., LTD.
- 進口商(公司名稱)：茱蒂國際水果有限公司
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.25 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量：50 公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
9. 日本奈良縣出產 古都華 岡田晴行士多啤梨
- 製造廠或出口商名稱：NARA STRAWBERRY LAB.
- 進口商(公司名稱)：慕果生鮮水菓行
- 不合格原因：檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm（不可超過0.01 ppm）
- 數量及重量： 7.5公斤，不符合商品依規定退運或銷毀
10. 日本奈良縣出產 古都華 岡田晴行士多啤梨
根據食藥署統計，從2023年8月起，截至今年2月12日一共輸入529批日本士多啤梨，當中有28批不合格，主要原因為驗出亞滅培、亞醌蟎、祿芬隆、賜派滅、氟尼胺和滅派林等農藥殘留。食藥署副署長林金富表示，當局已從2023年6月開始針對日本進口士多啤梨實施監視查驗，將一路持續到今年4月30日，而目前共計有7間日本士多啤梨製造商被列入暫停輸入的名單內。
殘留農藥或可致癌
日本交流協會於2022年起向食藥署申請放寬「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥殘留限制，兩者皆為日本士多啤梨上常見的農藥。到底它們對人體有何危害？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾受訪表示，克凡派（Chlorfenapyr）屬於接觸型殺蟲劑，毒性中等，動物實驗中發現會增加癌症風險，但在人體上並沒有致癌證據；其ADI（一日可接受攝取量）為0.03mg/kg，表示體重60公斤的成人，每日攝取量上限為1.8毫克。
顏宗海指，臨床上偶爾會遇到克凡派中毒事件，但多為蓄意服用導致，一般人正常飲食中無法攝取過量。據國際期刊介紹，克凡派的臨床中毒症狀有高燒、神經毒性、呼吸衰竭、休克，嚴重則有死亡風險。
另一方面，氟尼胺（Flonicamid）則是一種系統型的殺蟲劑，屬於低毒性，動物實驗證實會增加癌症風險，但同樣在人體未有致癌證據；其ADI 為0.07mg/kg，表示體重60公斤的成人，每日攝取量上限為4.2毫克。
4招驗證靚士多啤梨
那麼，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：
另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤標識是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。
3招正確清洗士多啤梨
對此，專家教授3步正確清洗士多啤梨：
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責任編輯：羅嘉欣