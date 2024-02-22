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【DSE】考評局22/23年度支出共4.55億　虧蝕2300萬金額較前年收窄

社會 11:54 2024/02/22

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考評局在22/23年度支出為4.55億元，較21/22年度高出約1517萬元、增3.4%。（資料圖片）

最新一份《財政預算案》下周三（28日）發布，據教育局向立法會提交的考評局22/23年度財務報表，披露考評局去年總支出為4.55億元，較21/22年度多約1520萬元；並錄得約2300萬元虧損，惟虧蝕金額較再上年度收窄。為配合DSE首設大灣區試場，考評局亦透露，已於去年引入追蹤定位系統，以提升運送考試材料的保安水平。

文件顯示，截至去年8月底，考評局在22/23年度支出為4.55億元，較21/22年度高出約1517萬元、增3.4%，當中考試人員開支為7569萬元，較前年急增逾3成。考評局解釋，隨着上屆文憑試復辦英國語文科口試，以及去年復辦小三、小六及中三級TSA，相關考務人員開支較前一年度大增。

至於局方總收入亦達4.32億元，其中文憑試考試費收入微升6%，由21/22年度的1.78億元，增至22/23年度的1.89億元。不過，隨着政府為期4年的非經常性撥款於2022年屆滿，去年總收入較前年減少1.44億元，年度錄得約2300萬元赤字，惟較再上年度虧損約4170萬元少逾4成，虧蝕金額收窄。局方指，未來會繼續謹慎控制成本，檢討人手、工作流程及資源安排，並開拓收入來源，改善財政情況。

今年中學文憑試（DSE）將首設大灣區試場，以深圳及廣州2間內地「與考學校」為試點，實行首次DSE「異地同考」。為配合政策，考評局去年引入考試材料追蹤定位系統，包括定位系統追蹤裝置、智慧鎖及集裝盆、後端操作儀錶板及控制程序的手機應用程式，進一步提升運送試卷及答題簿的保安水平。

而DSE考試系統方面，局方將更廣泛地採用雲端系統，以靈活且安全地收集、發送及儲存考試相關資料。從2023年7月起，考生可以電子方式下載與考試相關的個人資料報告，取代以往的印刷本報告；雲端操作系統亦擴展至收集校本評核課業、傳送聆聽考試音訊檔案至考試場地等。

另外，本年DSE將設首屆公民與社會發展科考試，正式取代通識科，局方指，已就相關成績數據提取系統進行更新，並與大學聯招處進行交換成績數據測試，相信有關系統已準備就緒，以支援各大專院校今年的DSE成績提取服務。

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記者：梁凱婷

 

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