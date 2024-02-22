【爭執襲擊】旺角男司機因過馬路糾紛遭圍毆　警拘17歲男累計3人被捕

▲ 其中一名被捕男子。（警方提供）

旺角本周一（19日）凌晨發生圍毆案，一名男司機在旺角道與數名男子因過馬路問題爭執，其間遭對方圍毆，警方早前拘捕兩名涉案男子，現獲保釋候查。昨晚（21日）再拘捕一名17歲男童，同樣涉及自稱三合會成員、傷人及刑事毀壞。

警方本月19日凌晨接獲一名30歲姓李男子報案，指駕駛一輛私家車途經旺角道期間，一名男子懷疑不守交通規則過馬路，報案人停車並與該名過路男子爭執，其間該名過路男子懷疑自稱三合會成員，其後3名男子上前，4人懷疑以手腳襲擊事主及毀壞其私家車，該4名男子犯案後後逃之夭夭。



案件交由旺角警區反三合會行動組跟進，人員經深入調查後，本周二（20日）在旺角拘捕一名43歲姓尹男子及一名46歲姓賴本地男子，涉嫌自稱三合會成員、傷人及刑事毀壞。兩名被捕男子現已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

人員經進一步調查後，昨晚在旺角區拘捕一名17歲本地男童，涉嫌自稱三合會成員、傷人及刑事毀壞。他現正被扣留調查。



警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：陳麗娜