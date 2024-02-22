【上海安洵】網絡安全公司外洩文件　考評局、中文大學據報曾遭網絡攻擊

▲ 上海安洵信息據報外洩大量內部文件，考評局據報曾遭網絡攻擊。（資料圖片）

國家一間網絡安全公司「上海安洵訊息」，據美聯社報道稱，外洩大量內部文件，顯示該公司曾網路攻擊本地多家機構，包括香港考評局、中文大學、食環署和職工盟等，還有多個國家的政府架構，也是竊取機密目標。

「上海安洵訊息」據報亦曾監控多個政府部門，以至電訊公司，包括英國內政部、財政部等，還曾經入侵印度國防部，還有泰國、台灣、新疆等官方部門。

「上海安洵訊息」據報曾網路攻擊本地多家機構，消息稱有本地機構亦正在了解事件，TOPick正向香港個人資料私隱專員公署提問並了解事件。

「上海安洵」外洩大量文件

兩名安洵員工於美聯社報道稱，公司、內地公安正在調查。公司昨日（21日）開會，員工獲告知不會影響業務太大。

安洵網頁昨日起無法瀏覽，英國亦有媒體表示，英國情報機構正核實資料，進行分析，再修補暴露出來的潛在漏洞。據報網絡安全專家稱，外洩資料真實性高，安洵也具備成熟數據入侵技術。美國國防部轄下的網絡司令部，則未有回應。

外交部發言人毛寧，於2月19日記者會稱，美國網絡司令部公然把他國的關鍵基礎設施，列作攻擊合法目標，美方應該停止全球搞網絡竊密攻擊。

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責任編輯：吳卓峰