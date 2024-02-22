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意外之財？｜外賣員61萬買入銀主盤　3年後換燈驚見天花板藏6700萬

休閒消費 18:26 2024/02/22

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張男發現天花板藏大量現金。

常言道，「君子愛財，取之有道」，不義之財是不可貪的。內地一名男子購入一間房子後，竟意外發現天花板收藏了巨額現金，幾經天人交戰後，他最終決定將所有款項交給警方，最後更獲得意外驚喜，證明好人有好報。

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綜合內地媒體報道，該名男子姓張，任職外賣員。3年前，他用了56萬人民幣（約61萬港元）買下了一間銀主盤，但由於買樓已幾乎傾盡他的積蓄，所以他沒有為房子進行裝潢便直接居住。

直至近日，張男發現吊燈有些問題，便叫來一位同事協助換燈。當把吊燈拆下來時，他們隱約看到天花板內有些東西，於是慢慢把板塊拆下來一看究竟，結果發現內裡有不計其數的人民幣，震驚了兩人的眼球。經過整夜的點算，他們確認這筆錢高達6,200萬人民幣（約6,758萬港元）。

張男透露，當時的心情十分糾結，雖然這筆巨額金錢足以令他一生衣食無憂，但若果私吞便犯下罪行，得不償失。最終，他決定報警求助，把來龍去脈都交代清楚。

警方經調查後透露，該筆款項是前屋主從事犯罪活動而違法所得的，所以慶幸張男拾金不昧，否則便可能違反大陸《民法典》的第124條規條「因無因管理、不當得利取得的財產，應當返還」。

雖然失去了巨額的金錢，但張男贏得了好名聲，除了得到警方表揚，他的公司知悉事件後，更獎勵人2萬人民幣（約2.18萬港元）以褒揚他的誠實。

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責任編輯︰王明芳

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