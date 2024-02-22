【大埔車禍】的士剷安全島釀2死　司機認誤殺等罪囚8年終身停牌

▲ 的士剷安全島釀2死，司機認誤殺等罪囚8年終身停牌。（資料圖片）

大埔廣福道於2021年8月發生奪命車禍，當時63歲的士司機於行車交通燈紅燈時越綫剷上安全島撞向正在過路行人，釀2死8傷，早前承認2項誤殺等共6罪，今（22日）於高等法院被判監8年，終身停牌。法官判刑時慨嘆本案是令人婉惜、不安及震驚之意外，值得慶幸的是受傷孕婦事後成功誕下嬰兒。法官指被告當天加速及逆綫撞向正在過馬路之行人，並沒有任何煞車意圖。

被告莫培華（現年65歲），誤殺罪指被告於2021年8月22日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死男子鄭鈞海（59歲）及女子宋婉芬（63歲）。另4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，則指被告於同日同地，在道路上危險駕駛涉案市區的士，引致兩名女子陳更崧（51歲）及伍美芳（37歲）、男童劉殷喆（4歲）及男子蘇木興（54歲）身體受嚴重傷害。



被告任職私人司機，放假時替更駕駛的士。被告於2020及2021年共有3項交通違例紀錄，包括不遵守交通標誌及起速。



辯方早前求情時指，被告感到自責內疚，希望向死傷者及家屬衷心致歉，望法官盡量給予扣減。



案發日早上約11時，被告駕駛的士於大埔廣福道行駛至交通燈附近，當時行車綫為紅燈，被告超越停在前方兩車，右轉至對面行車綫，由時速32公里加速至約50公里撞向安全島。



鄭當場死亡，驗屍報告顯示其頭部嚴重受傷，腦組織被擠壓出頭顱腔，宋於翌日不治。4名傷者分別傷及盆骨及頭顱等，其中伍姓懷孕，於2022年1月誕下兒子。被告同日被捕，通過藥物和酒精測試，並沒有回答任何警方提問。

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記者：林育慧