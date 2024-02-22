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虐兒案︱百萬粉絲育兒YouTuber虐兒罪成　或囚30年曾辯稱仔女被鬼上身

休閒消費 12:36 2024/02/22

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百萬粉絲育兒YouTuber弗蘭克（Ruby Franke）4項虐兒罪成， 面臨最高監禁30年。（IG圖片）

經營百萬粉絲育兒頻道、6孩媽媽YouTuber弗蘭克（Ruby Franke）承認4項虐兒罪。她被指長期虐待子女，拒絕給予食物及進行洗腦等，導致子女營養不良，兒子被迫爬窗向鄰居求救而揭發其惡行。猶他州地方法院於美國時間周二（20日）判處弗蘭克虐待兒童等4項罪名成立，恐面臨最高刑期囚30年。

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綜合美聯社與英國廣播公司（BBC）報道，42歲弗蘭克與54歲同案被告、商業夥伴兼治療師希迪布蘭特（Jodi Hildebrandt）一同出庭，弗蘭克在庭上聲淚俱下，向6名子女道歉，並承認與希迪布蘭特虐待孩子，不會請求法官輕判，但她宣稱自己和同伴都是被人「操縱」。

弗蘭克又稱，她曾相信黑暗就是光明，對就是錯。她表示自己在世界上願意為子女做任何事，為自己奪走子女一切柔軟、安全、美好的東西。

法官裁定，弗蘭克與希迪布蘭特4項罪成，每項控罪入獄1至15年，並分期執行。不過，由於猶他州法律規定，但猶他州法律規定，分期執行的最高總刑期為30年，因此兩人的實際刑期，將由州府赦免及假釋委員會（The Utah Board of Pardons and Parole）決定。

她在YouTube影片曾展示以嚴厲方法教子女，早已受到網民批評。（facebook圖片）

案情透露，兩人聲稱弗蘭克最年幼的兩名子女被邪靈附身，需要受到懲罰才能悔改。而弗蘭克在認罪協定中承認，她對12歲兒子施加酷刑，包括強迫他進行數小時的體力勞動、在戶外工作沒有提供足夠食水，以致他炎夏被反覆嚴重曬傷並起水泡。

她也經常勒令兒子不准吃飯，或只能吃極簡單的飯菜，當兒子偷偷喝水便會受罰。兒子又被禁些與他人接觸，不能接觸書籍、手提電腦或其他電子產品。Ruby Franke還承認穿著靴子踢兒子，將他的頭摁到水中，並按著他的口鼻令其窒息；又承認虐待9歲女兒，如強迫她在戶外工作、在泥路上赤腳跑步，也沒有給她食物和水，令她造成嚴重的情感傷害。

至去年7月兒子試圖逃走不果，之後他的手腳經常被捆綁，有時還被戴上手銬。去年8月，兒子從Jodi Hildebrant的家成功逃走，並請求鄰居報警，事件始被揭發。

Ruby Franke與丈夫Kevin Franke育有6名子女，她經營的YouTube頻道「8 Passengers」（8名乘客）曾有多達220萬人訂閱，主要分享兩夫妻與6名子女的生活及育兒心得。不過，她有時因在YouTube影片以嚴厲方法教養子女，而在網絡上受到批評。

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責任編輯：王明芳

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