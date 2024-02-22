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兒童健康︱4歲女童感染乙流併發肺炎入ICU　醫生拆解3大流感併發症狀

兒童健康 12:16 2024/02/22

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本港一名4歲女童證實患上乙型流感併發肺炎，潛伏期內曾到澳門及珠海，現於威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。

【乙型流感併發肺炎】一月至四月處於流感高峰期，兒童更是染病的高危群組。衞生防護中心昨日（21日）公佈一名長期病患的4歲女童出現咳嗽、噁心和嘔吐等症狀發燒入院，經診斷後證實患上乙型流感併發肺炎，現於威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。香港中大醫院兒科專科醫生韓錦倫早前接受TOPick訪問拆解流感併發症病徵，若遇到3大症狀應及早求醫治療，同時呼籲市民接種疫苗預防。

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根據衞生署衞生防護中心昨日（21日）表示，該名女童自本月14日出現咳嗽、噁心和嘔吐等症狀，並因發燒送到香港中文大學醫院求醫，並在同日被安排轉往威爾斯親王醫院，入住兒童深切治療部。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實感染乙型流感。臨床診斷為乙型流感併發肺炎。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內曾到澳門及珠海，其家居接觸者沒有病徵。中心提醒社會各界提高警覺，預防流感。

流感可致嚴重併發症

香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫接受TOPick訪問時表示，流感的症狀來得快和嚴重，通常會突發性出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、周身骨痛等病徵。兒童感染流感後，如未及時獲妥善治療，有機會出現嚴重併發症，例如腦炎、心肌炎、肺炎、中耳炎、細菌感染等，嚴重甚至有機會致命。

儘早接種疫苗預防

韓醫生呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，如發現他們出現相關症狀，或較嚴重的情況，例如半夜高燒不退、抽筋、出現肺炎併發症等，應及時帶他們入院治療，同時確保子女補充足夠水分、有充足休息，並遵從醫囑服用藥物舒緩症狀。

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責任編輯：王明芳

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