怪獸家長︱小兄妹日睡6小時無間斷學習　主播媽媽身份曝光：我習慣高壓生活

▲ 小兄妹日睡6小時無間斷學習，主播媽媽身份曝光。

台灣一對尖子小兄妹的「魔鬼行程」日前引起熱議。二人每天清晨5時50分起床後，無間斷補習、上學、練琴、游泳等課程，睡覺時間只有6小時。事件曝光後，其父母的身份迅速被起底，有指媽媽為電視台主播，曾分享自己習慣高壓生活，極盡利用每分每秒。

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台灣補習社「以馬內利美語」日前在Facebook發文，列出該對小兄妹一周的日程表，他們每天早上5時50分起床，晚上11時半才能就寢，天還沒亮就起床寫公文（英文、數學、國文科目）到早上7點10分，接著在車上完成學校功課後再上學，放學後就是一路趕行程上各種補習班、才藝課。回家後繼續練琴、溫英文，直到晚上11點30分才能睡覺，而且全年無休，假日也把行程排得滿滿，堪稱「時間管理大師」。

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據台媒報道，小兄妹所讀的英文補習班，每學期學費為10萬元（新台幣，下同，約2.5萬港元），二人每年的學費合共約40萬元（約10萬港元），再加上其他興趣班、課程的費用，整體開支驚人。

小兄妹的家庭背景亦引起網民討論，有台媒曝光小兄妹父親的身份，指對方身家雄厚，是台北迪化街老字號布莊的第二代，但布莊早前遭拆除，改建成30層的豪宅。

另外，有台灣網紅揭露小兄妹母親的身份，指她是一名電視台主播，從事新聞行業21年。她曾經分享教育經驗，表示自己「習慣高壓、習慣極盡利用每分每秒」，善於安排自己和孩子的時間。

她曾透露，每周一至五放學後，孩子要上3小時密集的英文課，寒暑假無休，為的是與美國課綱完全同步，他們在暑假時要參加IOWA Test（美國私校基測），測驗在全美私校學生中的排名。每日回家後，孩子亦需花上2至3小時練琴，早上5點45分便要起床，以趕在7店20分出門前完成學校功課。

她亦提到，女兒曾試過將功課藏起來，甚至在檢定測驗中交白卷，於她陪女兒重寫200張。她認為，學習是痛苦的，只有成果展現才是快樂的，唯有學習變成習慣，才會轉化成喜歡。

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責任編輯︰王明芳