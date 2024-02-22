  • 25°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

怪獸家長︱小兄妹日睡6小時無間斷學習　主播媽媽身份曝光：我習慣高壓生活

育兒資訊 12:41 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

小兄妹日睡6小時無間斷學習，主播媽媽身份曝光。

台灣一對尖子小兄妹的「魔鬼行程」日前引起熱議。二人每天清晨5時50分起床後，無間斷補習、上學、練琴、游泳等課程，睡覺時間只有6小時。事件曝光後，其父母的身份迅速被起底，有指媽媽為電視台主播，曾分享自己習慣高壓生活，極盡利用每分每秒。

最新影片：

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

台灣補習社「以馬內利美語」日前在Facebook發文，列出該對小兄妹一周的日程表，他們每天早上5時50分起床，晚上11時半才能就寢，天還沒亮就起床寫公文（英文、數學、國文科目）到早上7點10分，接著在車上完成學校功課後再上學，放學後就是一路趕行程上各種補習班、才藝課。回家後繼續練琴、溫英文，直到晚上11點30分才能睡覺，而且全年無休，假日也把行程排得滿滿，堪稱「時間管理大師」。

點擊圖片放大
+3
+2

據台媒報道，小兄妹所讀的英文補習班，每學期學費為10萬元（新台幣，下同，約2.5萬港元），二人每年的學費合共約40萬元（約10萬港元），再加上其他興趣班、課程的費用，整體開支驚人。

小兄妹的家庭背景亦引起網民討論，有台媒曝光小兄妹父親的身份，指對方身家雄厚，是台北迪化街老字號布莊的第二代，但布莊早前遭拆除，改建成30層的豪宅。

另外，有台灣網紅揭露小兄妹母親的身份，指她是一名電視台主播，從事新聞行業21年。她曾經分享教育經驗，表示自己「習慣高壓、習慣極盡利用每分每秒」，善於安排自己和孩子的時間。

她曾透露，每周一至五放學後，孩子要上3小時密集的英文課，寒暑假無休，為的是與美國課綱完全同步，他們在暑假時要參加IOWA Test（美國私校基測），測驗在全美私校學生中的排名。每日回家後，孩子亦需花上2至3小時練琴，早上5點45分便要起床，以趕在7店20分出門前完成學校功課。

她亦提到，女兒曾試過將功課藏起來，甚至在檢定測驗中交白卷，於她陪女兒重寫200張。她認為，學習是痛苦的，只有成果展現才是快樂的，唯有學習變成習慣，才會轉化成喜歡。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
12:30 2024/02/21
網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
10:00 2024/02/18
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
強迫症丨兒子品學兼優名校畢業人人羡慕 港媽苦不堪言：自小催谷令兒子患強迫症
11:24 2024/02/06
強迫症丨兒子品學兼優名校畢業人人羡慕 港媽苦不堪言：自小催谷令兒子患強迫症

你可能感興趣

網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
12:30 2024/02/21
網絡熱話丨小兄妹日睡6小時恐怖行程表曝光 醫生：恐付出慘重代價
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
10:00 2024/02/18
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
強迫症丨兒子品學兼優名校畢業人人羡慕 港媽苦不堪言：自小催谷令兒子患強迫症
11:24 2024/02/06
強迫症丨兒子品學兼優名校畢業人人羡慕 港媽苦不堪言：自小催谷令兒子患強迫症
怪獸家長 網絡熱話 台灣 補習社

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通