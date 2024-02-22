女強人代價︱33歲女強人年薪50萬　勞碌10年換來百病纏身終裸辭休養

人生沒有多少個10年，健康才是一個人最大的財產。內地一名女強人10年來醉心在職場上打拼，任職管理層，年薪過50萬，卻賠上健康。10年間，她患上多種慢性病，薪金只用來支付醫藥費，生活不是工作就是生病。因為同事的經歷讓她猛然覺醒，勇敢做出一個決定。

用健康換來年薪50萬

該名33歲內地女June在內地社交平台「小紅書」發文分享在職場打拼10年的體會，坦言後悔曾沉迷工作忽略健康。她曾創業7年，成立上市公司，她坦言當時「滿心理想」，對於未來充滿憧憬。7年間，她見證公司由小團隊變成知名企業，自己亦晉升管理層，年薪過50萬，過著大部分人想過的生活。勞碌工作但換來的是一身病痛，因為工作上的壓力，導致她賠上健康。

只要進醫院，前就像說一樣嘩啦啦的流，真正存下來的很少，還累出一身病！

高壓工作致慢性病纏身 親睹一事堅決裸辭

能者多勞，June因為長期在高壓環境下工作，每天重複開會、被亦封封電郵催促，「忙起來連喝口水也顧不上」。人事方面亦很困擾，導致她在職場打拼的日子患上不同的慢性病，「25歲乳腺結節，26歲腰椎病，27歲頸椎病，30歲甲狀腺結節」，再加上慢性胃炎，生暗瘡和失眠等荷爾蒙失調所致的症狀。她百病纏身，經常進出醫院花費很大，最後索性不再做體檢，採取「自欺欺人式逃避」，直到同事的遭遇讓她醒覺，

直到有一天親眼見證老同事肝癌離世，年僅39歲，留下幾百萬房貸和一雙兒女……

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此時June才如夢初醒，明白「人是真的會死的，有甚麼值得拿命去拼的呢」，故此決定裸辭，休息養好身體。這幾年她悟出3大道理，

1. 改變現狀才是真正的治療方法

她明白，再不改變現狀，看多少醫生都是徒勞無功的。以往她努力工作賺來的錢都是用來看醫生，那時候更心想「慶幸有份好薪水能看得起病」。

2. 慢性病剝奪生活

因為June的腰椎病很嚴重，病發時只能夠躺著，動彈不得，平日不敢穿高踭鞋，亦要避免拿重物，太刺激的運動亦不能做，大大影響生活質素。她曾反問自己，

「難道以後幾十年，都要這樣戰戰兢兢的生活嗎？」

3. 精神折磨可毀掉人生

自從健康每況愈下，加上工作把June壓得喘不過氣來。她多次受打擊，承受焦慮和抑鬱情緒，她憶述「那時天都是灰的，動不動就掉眼淚」，工作上亦要承受上司的情緒勒索，導致她經常自我否定和懷疑。她回想起畢業時初出茅廬的熱忱，慢慢被工作蠶食得體無完膚，面對無理的工作要求，變得畏縮、不敢言。

「在健康面前，年薪50萬只是個數字。」

3大習慣預防慢性疾病

世界衛生組織（WHO）在2023年發布的《世界衛生統計》報告指出，每年因慢性疾病死亡的人中有近四分之三是由於非傳染性疾病導致。要減低患上慢性疾病的死亡風險，世界衛生組織及台灣國民健康署皆建議從建立生活習慣入手，遠離風險因素。綜合台灣國民健康署資料，提出3大健康生活習慣：

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責任編輯：羅嘉欣