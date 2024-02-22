校園直擊｜將軍澳官小讓高年級學生任「故事哥哥姐姐」　培養長幼互愛精神讓學生明白與人分享的快樂

▲ 黃鳳霞校長親自向低年級同學分享益智繪本，同學聽得入神。

「愛閱書，樂分享」是將軍澳官立小學近年其中一個重點發展方向。本年度，學校為了提升學生的閱讀興趣，同時培育正面價值觀，並且提升高低年級之間長幼互愛的精神，特別佈置了一系列不同層次、運用不同平台的閱讀及分享活動。

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其中之一是學校在午膳小息固定時段舉行「午間輕輕鬆鬆聽故事」活動，安排高年級同學在學校的閱讀樹下擔任「故事哥哥姐姐」，以協作形式向低年級學生講解正面價值觀的故事。

為了支持及鼓勵學生，黃鳳霞校長率先兩度粉墨登場，為「故事哥哥姐姐」作示範，向低年級同學講授益智繪本，發放正能量。其中《小松鼠的紙飛機》內容妙趣橫生，黃校長一邊繪影繪聲地說，故事姐姐一邊活靈活現地以布偶配合情節，使低年級學生在輕鬆愉快中，明白到繪本所傳達的深意：要開放自己，包容別人，與人分享最快樂。

外藉英語老師其後也緊接黃校長擔任說故事的角色，低年級同學同樣聽得專注投入。「故事哥哥姐姐」觀摩了師長們聲情並茂的說故事技巧後，便自信滿盈地坐在閱讀樹下，二人一組，將饒有深意的德育故事向學弟學妹娓娓道來。

高年級的故事哥哥姐姐以《小恐龍拔牙記》的惹笑情節吸引住同學，並使他們學習到同理心及關愛他人的重要性；又以《天才兒童小熊貓》向學弟學妹分享誠信的可貴，教導他們千萬不要說謊作弊。

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其後學校將這種透過分享圖書帶出正面價值觀的活動進一步推向更廣大的平台，邀請高年級同學為代表，在閱讀課中以直播模式向不同年級的同學分享圖書內容。同學分享的圖書多元而有趣，帶出了仁愛、勇敢、關愛他人、愛國……等不同的正面價值觀。各級同學收看了直播後，更可以在電子學習平台重溫他們匯報的影片，並投票選出「我最喜愛的閱讀分享」。

將官小深信閱讀可以鞏固學習，正面價值觀可以強壯心靈，期望學生從閱讀中潛移默化地得到價值教育的滋潤，同時能敲開一道道廣闊的知識大門。

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責任編輯︰王明芳