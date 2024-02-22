財產分配｜夫妻離婚求平分2兒28萬利是錢　法庭判決出爐1原因遭駁回

▲ 重慶一對夫妻離婚要求平分2兒28萬利是錢，法官因1原因駁回。

每逢新年，小朋友會收到不少利是，而父母則會幫忙保管利是錢，至將來小朋友長大後歸還，不過若夫妻離婚，這筆金額又要如何分配？中國重慶一對夫婦離婚後，要求將2個兒子約26萬元（人民幣，下同，約28萬港元）利是錢當作財產分配，並告上法庭，最終法官就1原因駁回。

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婚後教育觀念不合 致感情破裂

據內地傳媒報道，夫婦二人於2006年在一個朋友婚禮上認識，墜入愛河後隔年登記結婚，最初婚姻生活幸福美滿，並於2012年和2014年下2名兒子，後來雙方因教育觀念不合，多次發生爭執，導致感情出現問題。

分居後要求分配兒子26萬利是錢

2020年初，夫婦二人發生執爭，王姓妻子帶2名兒子離開，回娘家生活。同年，二人分別在4月和7月起提出離婚訴訟，但均被法院駁回，直至分居400多天後，蔡姓丈夫再次向法院提出訴訟，並要求分割夫妻共同財產，當中更包括兩名兒子從小到大收到的利是錢，合共26萬元。

法官1原因駁回 夫妻無權處分孩子財產

重慶市江北區人民法院審理後，認為夫妻關係已破裂，兩人的共同財產應平均分配，但對於平分孩子利是錢的請求則被駁回。法官解釋，指該筆款項為長輩基於親屬關係，對晚輩進行的財產性贈與，應歸未成年人本人所有，夫妻作為監護人，無權隨意處分被監護人的財產。

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責任編輯：王明芳