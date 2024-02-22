COLLAR成員丨Ivy So不敢與長澤正美比較　蘇雅琳想穿校服演偶像劇：拖下手仔【多圖】

▲ COLLAR顏值擔當Ivy So主演ViuTV劇《飛黃騰達》。

ViuTV劇《飛黃騰達》是COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）第二次拍劇集，女神Ivy So表示，期待下次可挑戰更多不同類型的劇集：「好期拍武打劇，吊威也都好想嘗試下。因為自己唔係好怕痛，所以唔驚會受傷，反而會覺得好玩！」

同時，她笑言都想拍偶像劇，挑戰「學生Look」：「想着下校服呀，拍下拖，拖下手仔個啲。相信fans都想睇到！」

飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動 COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】

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爆COLLAR隊長細膽

Ivy So指，不少Fans推薦飾演《求婚大作戰》中的女主角，她坦言：「長澤正美演技好好又靚，同埋經典好難超越，所以係一個Mission Impossible嚟」。

被問及如果COLLAR一齊拍劇會想嘗試甚麼題材，Ivy So指：「恐怖片幾好喎！Gao（沈貞巧）最細膽，乜都驚，蟲同鬼都驚。」

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