時尚速報｜CASIO手錶50周年限量版　復刻1974年版本全球僅4,000隻

▲ TRN-50-2A印有CASIOTRON標誌的深藍色錶盤，保留原型號設計，錶殼表面及側面分別採用磨痕飾面。（品牌提供）

為紀念CASIO手錶誕生50周年推出的紀念限量版手錶 CASIOTRON TRN-50-2A，全球限量4,000隻，重現1974年發行的全球首款全自動日曆功能的數位手錶 CASIOTRON QW02。

CASIO於1974年發行的CASIOTRON，以「手錶只是簡單地累加秒數」的理念，創造出全球首款全自動日曆的數位手錶，其充分利用CASIO在計算器業務中開發的原創數位技術，將全自動手錶的概念變為現實。原型號CASIOTRON不僅可以顯示時間，還可顯示正確的月份、日期（閏年2月29日除外）和星期中的日子，透過其自動日曆功能自動調整大小月份，毋須每月校正日曆。

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CASIO手錶50周年紀念限量版TRN-50-2A，秉承原型號CASIOTRON全自動手錶的設計理念，同時加入了更先進的功能和規格，包括支援接收全球6種不同的時間校準信號、自動更新世界時區/時差資訊、清晰易讀的超扭曲向列 (STN) LCD、全自動 LED 背光燈、太陽能充電以及Bluetooth智慧型手機連接功能，以確保精確計時。

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在外觀方面，新款型號TRN-50-2A保留了原型號的設計，錶殼外徑為39.1毫米，與略小一點的原版幾乎相同，厚度也比原款薄0.3毫米。極具質感的不鏽鋼錶殼和錶帶，配上印有CASIOTRON標誌的深藍色錶盤，營造出與原型號相同的外觀。全球僅限4,000隻，更在錶蓋位置精心刻有獨特的序號，每一隻手錶都獨一無二，別具收藏紀念價值。

記者：李越樺