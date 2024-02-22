  • 25°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 14:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜CASIO手錶50周年限量版　復刻1974年版本全球僅4,000隻

休閒消費 12:49 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

TRN-50-2A印有CASIOTRON標誌的深藍色錶盤，保留原型號設計，錶殼表面及側面分別採用磨痕飾面。（品牌提供）

為紀念CASIO手錶誕生50周年推出的紀念限量版手錶 CASIOTRON TRN-50-2A，全球限量4,000隻，重現1974年發行的全球首款全自動日曆功能的數位手錶 CASIOTRON QW02。

CASIO於1974年發行的CASIOTRON，以「手錶只是簡單地累加秒數」的理念，創造出全球首款全自動日曆的數位手錶，其充分利用CASIO在計算器業務中開發的原創數位技術，將全自動手錶的概念變為現實。原型號CASIOTRON不僅可以顯示時間，還可顯示正確的月份、日期（閏年2月29日除外）和星期中的日子，透過其自動日曆功能自動調整大小月份，毋須每月校正日曆。

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

CASIO手錶50周年紀念限量版TRN-50-2A，秉承原型號CASIOTRON全自動手錶的設計理念，同時加入了更先進的功能和規格，包括支援接收全球6種不同的時間校準信號、自動更新世界時區/時差資訊、清晰易讀的超扭曲向列 (STN) LCD、全自動 LED 背光燈、太陽能充電以及Bluetooth智慧型手機連接功能，以確保精確計時。

點擊圖片放大
+4
+3

在外觀方面，新款型號TRN-50-2A保留了原型號的設計，錶殼外徑為39.1毫米，與略小一點的原版幾乎相同，厚度也比原款薄0.3毫米。極具質感的不鏽鋼錶殼和錶帶，配上印有CASIOTRON標誌的深藍色錶盤，營造出與原型號相同的外觀。全球僅限4,000隻，更在錶蓋位置精心刻有獨特的序號，每一隻手錶都獨一無二，別具收藏紀念價值。

記者：李越樺

相關文章

時尚速報｜一文盡看4品牌龍年球鞋別注　足步平安龍咁威
13:00 2024/02/07
時尚速報｜一文盡看4品牌龍年球鞋別注　足步平安龍咁威
時尚速報｜梁朝偉最愛日系品牌　sacai聯乘Carhartt WIP潮著工人服
16:40 2024/02/14
時尚速報｜梁朝偉最愛日系品牌　sacai聯乘Carhartt WIP潮著工人服
MIRROR成員｜陳瑞輝推個人品牌Flakey　玩嘢商標來自廣東話「放飛機」
12:40 2024/02/19
MIRROR成員｜陳瑞輝推個人品牌Flakey　玩嘢商標來自廣東話「放飛機」

你可能感興趣

時尚速報｜一文盡看4品牌龍年球鞋別注　足步平安龍咁威
13:00 2024/02/07
時尚速報｜一文盡看4品牌龍年球鞋別注　足步平安龍咁威
時尚速報｜梁朝偉最愛日系品牌　sacai聯乘Carhartt WIP潮著工人服
16:40 2024/02/14
時尚速報｜梁朝偉最愛日系品牌　sacai聯乘Carhartt WIP潮著工人服
MIRROR成員｜陳瑞輝推個人品牌Flakey　玩嘢商標來自廣東話「放飛機」
12:40 2024/02/19
MIRROR成員｜陳瑞輝推個人品牌Flakey　玩嘢商標來自廣東話「放飛機」
時裝服飾 科技產品 設計 Casio

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通