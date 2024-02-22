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校園直擊｜基全小學舉辦中華文化日　體驗古代服飾遊戲慶新春

升學教育 12:21 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

中華基督教會基全小學於日前舉辦「中華文化日」。

農曆新年是中華文化的一個重大傳統節日，也是與學生分享中華文化的好機會。中華基督教會基全小學於日前舉辦「中華文化日」，與學生共慶新春的同時，亦讓他們藉不同的活動及表演，認識多元的中國傳統文化及技藝。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

當天學校為學生準備了十個攤位遊戲，包括：糖畫、冰糖葫蘆等傳統小食；扯鈴、投壺、蹴鞠等古代遊戲；及製作麵粉公仔等傳統手工藝，還提供了不同款式的漢服，讓學生於校內設置的古代場景中拍照。葉雪姸校長表示，攤位設計像活化的古代街頭巷尾小攤檔，讓學生不再局限於課本上的學習內容，從中親身體驗中華傳統文化，有更深刻的體會！ 

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除了不同傳統的攤位遊戲外，學校更舉行了變臉表演。葉校長表示，學生們欣賞表演時反應熱烈，看到表演者在短時間內不斷「變臉」都嘩聲四起，拍案叫絕！！

學生更有機會參與中華文化問答比賽、春節小製作丶在桃花許願樹上親手掛上自己創作的許願卡，祈求新一年平安喜樂。

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責任編輯︰王明芳

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