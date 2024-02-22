安樂死丨結婚70年不堪病魔折磨　荷蘭93歲前首相夫婦攜手「安樂死」

荷蘭前首相、已屆93歲的范阿赫特（Dries van Agt），與結婚70載的結髮妻子（Eugenie）不堪病魔折磨，於是決定於2月5日選擇一同接受安樂死，令這個話題再度引起熱議。

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根據《衛報》報導，93歲的Dries van Agt自2019年腦中風後一直未完全康復，其同齡妻子Eugenie健康情況亦不見樂觀，加上成婚70年的2人一直恩愛非常，為免留下不捨，2人於是遂手牽手，於2月5日並同接受「安樂死」。由Dries van Agt所創立的「人權論壇」則於9日發表聲明，表示Dries van Agt夫婦已於5日選擇伴侶安樂死，之後兩人的遺體安葬在家鄉奈梅亨（Nijmegen）。

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報導中亦提到，近期在荷蘭這樣的「雙人安樂死」有上升趨勢，2020年一份調查報告就首次將夫妻安樂死的情況納入調查範圍中，在該年度有26對伴侶受批准安樂死，2021年則有32對，2022年則有58對。

荷蘭組織「安樂死專業中心」（Expertisecentrum Euthanasie）發言人Elke Swart表示，任何提出安樂死的個人或伴侶，都必須要接受嚴格的測試。雖然目前人們對於安樂死是興趣越來越濃厚，但在在伴侶方面，要符合2人都「承受無法負擔的痛苦且無緩解可能」與「都希望安樂死」這樣的條件，其實還是少見。

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責任編輯：羅嘉欣