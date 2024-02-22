MIRROR成員丨呂爵安慘被網民認錯為另一男星　「妹控」Edan開心大讚小如豬

▲ MIRROR成員Edan竟被誤會是另一位前輩歌手。（Edan（經濟日報圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）有份主演賀歲片《盜月者》口碑不俗，Edan早前更在尖沙咀和銅鑼灣現身派《盜月者》限量版揮春與手幅，令現場逼爆粉絲，可見Edan人氣之勁。

內地網民也當日把拍到Edan在場派禮物的片段放上社交平台，可是卻鬧出認錯人的笑話！

MIRROR成員丨《盜月者》 袁劍偉Edan驚喜快閃迫爆鬧市 呂爵安：爹哋看完讚我演得好

Edan被認錯做某男星

日前，導演袁劍偉及Edan快閃尖沙咀與銅鑼灣鬧市，大派《盜月者》限量版揮春與手幅，吸引大批粉絲圍觀拍照，場面熱鬧！

有內地遊客把拍到的片段放在社交平台，並「求助」：「這是哪個明星呀？今天在香港逛街偶然遇到的。」

有網民就回覆：「許志安，好明顯」，該留言得到超過200人讚好。未知留言者是否有心開玩笑抑或真的認不出片中人是Edan？

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「妹控」Edan讚小如豬

此外，Edan出名是好哥哥十分愛錫妹妹「小如豬」。但日前「小如豬」竟在IG自爆還未捧哥哥場睇《盜月者》，寫道：「去睇spy family路過順便打卡，其實仲未睇，聽爸爸講話幾好睇？」，而Edan十分大方‵，在留言區讚小如豬可愛。



之後「小如豬」還在IG分享多張自己小時候的照片，但她竟寫：「小時qq，大未必佳」，哥哥Edan十分識做，留言寫：「Cute死了」。

接著，Edan還將帖文以Story方式轉載到自己的個人IG上，寫道：「我只能夠講我妹豬細個真係世界第一QQ，而家就。。。都cute嘅」。

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