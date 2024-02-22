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《出租家人》 入圍芝加哥亞洲躍動電影節　陳家樂獲頒璀璨之星

娛樂 12:47 2024/02/22

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《出租家人》

由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演電影《出租家人》獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節(Asian Pop-up Cinema)，並於閉幕之夜放映。

同時，主辦單位同時宣布陳家樂獲頒璀璨之星（Bright Star Award）大獎，屆時家樂將與導演劉偉恒專程飛到芝加哥接受榮譽，並順道與當地影迷作近距離交流。

不日成婚2丨陳家樂坦言早想成家立室　衛詩雅不會為愛情盲目犧牲

《出租家人》

家樂心情興奮

亞洲躍動電影節將璀璨之星大獎頒予陳家樂，旨在表揚他近年於演藝事業的不斷進步及卓越表現，對於榮獲外地影展的認同，家樂笑言：「好開心、好榮幸，在事業上能夠得到大眾的肯定，對我來說是一支強心針，令我更有信心、更有動力去行這條演藝路！」

他回憶上次飛到外地參與影展已是8年前的《幸運是我》，說：「今次以《出租家人》出席芝加哥影展，心情好興奮，芝加哥是我未去過的城市，希望到那邊見識一下，並與當地喜歡港產片的朋友多作交流。」

《出租家人》

演技漸獲肯定

近年，家樂的演技備受讚賞，如在《金手指》的表現被形容為令人刮目相看，他謙言：「多謝觀眾留意到我在《金手指》的演出，好開心可以跟這麼多位好戲之人合作，因為高手給了這個反應，然後我再回應，就像劍擊一人一招，不經意提升了自己的層次。」

問到是否渴望得到演技方面的獎項嘉許，坦言：「相信只要用心，就有獲獎的機會，我不會強求，如果是個人的話，覺得還有時間，是可以等待的，到60歲都可以；但想盡快的原因是，希望家人能夠可以看到，讓他們知道我有努力、有用心！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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