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英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬

升學教育 18:00 2024/02/22

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英國教育部一項數據顯示，全英「最無用的大學學位」是侯城大學的媒體、新聞及傳播學位，被戲稱為「最米奇老鼠」的學位。

【英國升學/英國留學/英國移民/BNO】不少大學生選科為搵錢，如果學生想到英國升學，都要為前途想一想。根據英國教育部（DfE）一項數據，有一科被堪稱為「全英國最米奇老鼠的學位」，即是讀完無用無出路的學位。有人在這科畢業5年後，仍僅賺英國最低工資，還要面對近百萬港元的學貸。

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年薪僅16萬元

據英國《每日電訊報》及《每日郵報》報道，英國教育部（DfE）一項數據顯示，英國侯城大學（University of Hull）的媒體、新聞及傳播學位（media, journalism and communications degrees）被冠以「最米奇老鼠」學位（The most 'Mickey Mouse' degree），因該學系的畢業生離校5年後，平均年薪僅1.61萬英鎊（約16萬港元），是全英最低。

報道分析指，由於部分畢業生人工低無力還款，連同利息面臨或高達9.5萬英鎊（約94.3萬港元）的學貸。

諷刺的是，這個「最米奇老鼠」學位恰巧在課程第三年，確實有提供與「米奇老鼠」相關的選修科「Disney Studies」，從中探討迪士尼娛樂王國在全球的發展歷史及影響。

國侯城大學的媒體、新聞及傳播學位被稱為「最米奇老鼠」學位，因該學系的畢業生離校5年後，平均年薪是全英最低。（iStock圖片）

傳理系畢業收入全英倒數第4

除了侯城大學之外，宏觀全英國大學的傳理系學位（Ｍedia degrees），畢業5年後平均年薪約2.48萬鎊（約24.6萬港元），在英國排名倒數第4，僅高過3科的畢業生，包括凱爾特學（24,700英鎊）、創意藝術及設計（22,400英鎊），以及表演藝術（22,000英鎊）。

不過，同一學系在不同大學，畢業後的薪酬都大有分別，其中在拉夫堡大學（Loughborough University）出身的傳理系學生，畢業5年後平均年薪為3.83萬鎊（約38萬港元）。

侯城大學：課程已改革符合行業需求

對於有關報告，侯城大學發言人回應指出，上述數據來自2014/15年畢業生，於2020/21年的稅務年度的薪酬，未能反映該校現今課程的質量。「我們不斷審查我們的所有項目，以確保它們滿足本地、全國和全球目前的市場需求，並確保它們滿足我們學生的期望。」

發言人又指，在過去數年間，學校對媒體相關課程已進行改革，引入了媒體製作、平面設計和遊戲設計等課程，「在這個不斷發展的多元化行業中，這些課程都符合行業的需求，也使僱主認為我們的畢業生有吸引力。」

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責任編輯：王明芳

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