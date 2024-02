英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬

▲ 英國教育部一項數據顯示,全英「最無用的大學學位」是侯城大學的媒體、新聞及傳播學位,被戲稱為「最米奇老鼠」的學位。

【英國升學/英國留學/英國移民/BNO】不少大學生選科為搵錢,如果學生想到英國升學,都要為前途想一想。根據英國教育部(DfE)一項數據,有一科被堪稱為「全英國最米奇老鼠的學位」,即是讀完無用無出路的學位。有人在這科畢業5年後,仍僅賺英國最低工資,還要面對近百萬港元的學貸。

年薪僅16萬元

據英國《每日電訊報》及《每日郵報》報道,英國教育部(DfE)一項數據顯示,英國侯城大學(University of Hull)的媒體、新聞及傳播學位(media, journalism and communications degrees)被冠以「最米奇老鼠」學位(The most 'Mickey Mouse' degree),因該學系的畢業生離校5年後,平均年薪僅1.61萬英鎊(約16萬港元),是全英最低。

報道分析指,由於部分畢業生人工低無力還款,連同利息面臨或高達9.5萬英鎊(約94.3萬港元)的學貸。

諷刺的是,這個「最米奇老鼠」學位恰巧在課程第三年,確實有提供與「米奇老鼠」相關的選修科「Disney Studies」,從中探討迪士尼娛樂王國在全球的發展歷史及影響。

▲ 國侯城大學的媒體、新聞及傳播學位被稱為「最米奇老鼠」學位,因該學系的畢業生離校5年後,平均年薪是全英最低。(iStock圖片)

傳理系畢業收入全英倒數第4

除了侯城大學之外,宏觀全英國大學的傳理系學位(Media degrees),畢業5年後平均年薪約2.48萬鎊(約24.6萬港元),在英國排名倒數第4,僅高過3科的畢業生,包括凱爾特學(24,700英鎊)、創意藝術及設計(22,400英鎊),以及表演藝術(22,000英鎊)。

不過,同一學系在不同大學,畢業後的薪酬都大有分別,其中在拉夫堡大學(Loughborough University)出身的傳理系學生,畢業5年後平均年薪為3.83萬鎊(約38萬港元)。

侯城大學:課程已改革符合行業需求

對於有關報告,侯城大學發言人回應指出,上述數據來自2014/15年畢業生,於2020/21年的稅務年度的薪酬,未能反映該校現今課程的質量。「我們不斷審查我們的所有項目,以確保它們滿足本地、全國和全球目前的市場需求,並確保它們滿足我們學生的期望。」

發言人又指,在過去數年間,學校對媒體相關課程已進行改革,引入了媒體製作、平面設計和遊戲設計等課程,「在這個不斷發展的多元化行業中,這些課程都符合行業的需求,也使僱主認為我們的畢業生有吸引力。」

