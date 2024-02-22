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精神健康︱「金秘書」朴敏英自曝患抑鬱症　捲入欺詐犯舊愛醜聞不敢接戲

都市病 15:55 2024/02/22

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「金秘書」朴敏英自曝患抑鬱症，捲入欺詐犯舊愛醜聞不敢接戲自責：害怕明天的到來。

曾出演多部熱門劇集的韓星朴敏英，日前自曝患有抑鬱症！她在記者會中重提2022年因身陷欺詐犯前男友爭議中而形象受創，令大衆感到失望，坦言那段日子「身體和精神上很痛苦」、「害怕明天的到來」，引發熱議。

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韓國女演員朴敏英曾主演電視劇《金秘書為何那樣》、《城市獵人》等獲得高人氣，近期作品《和我老公結婚吧》亦成功引爆話題。該劇日前迎來大結局，朴敏英在隨劇組出席記者會時，主動提及2022年有關欺詐犯前男友的爭議，並為此道歉。

患抑鬱症自責：害怕明天的到來

朴敏英坦言，自從捲入前男友的詐欺爭議後，感到非常後悔，事件一直是她心中未癒合的傷口；更因此患上抑鬱症和失溫症，對人的警戒心越來越嚴重：

「我真的每天都在後悔著生活，在精神科接受腦波檢測時，罪責感出現了紅色的危險信號。」

在受到《和我老公結婚吧》劇集邀請時，也一度失去信心不敢接拍。慶幸最終仍獲導演支持，在精神崩潰的情形下出演：

「去年（2023年）是身體和精神上很痛苦的一年。當我還在考慮到底能不能演好這種作品時，導演給我打了電話。」

不過，朴敏英解釋，公開自己患抑鬱症並不是想讓大家擔心，而是希望外界可以看到她如今健康的樣子，表示前兩年雖然「一直很害怕明天的到來」，但現在的她已完全接受事實，開始對明天有希望。又承諾未來將「提起精神生活」，希望「不再引起任何負面消息」：

「這些時間讓我思考，『你的本業是什麼？你最幸福的時間是何時？』……我覺得這是給我的第二次機會，作為演員以好的面貌跟大家見面才是正確的答案。過去的20年裡我一直說，要成為讓大家引以為傲的演員，我會好好回到之前的狀態，努力讓愛惜我的人感到幸福。」

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捲入欺詐犯前男友醜聞 形象受創

2022年，朴敏英被曝與因涉嫌挪用公司資金、參與非法資金交易造成許多民眾受騙的男子姜鍾賢交往。雖然戀情曝光的第二天緊急宣佈「已分手」，但因雙方交往過程與案發時間重叠，朴敏英仍被檢方傳喚接受調查，導致一直以來的正面形象受重創。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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1. 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。

2. 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。

3. 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足。

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

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責任編輯：羅嘉欣

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