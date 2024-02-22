食用安全丨七旬夫婦先後患腸癌　醫生揭1個飲食習慣惹禍

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癌症會傳染？杭州一對老年夫婦，先後被確診直腸癌及結腸癌，醫生一問，才知肇禍原因，極可能與他們平日的飲食生活習慣有關。

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綜合內地傳媒報道，73歲的妻子與78歲的丈夫一直居於杭州，自早年從菜檔生態退休後，便以湊孫為樂。惟2022年6月，本身有痔瘡問題的妻子，突然感到腹痛腹脹好幾個月，而且便秘問題相當嚴重，於是便決定往醫院求醫。結果，醫生通過腸鏡檢查，證實她患上直腸癌，並需緊急進行手術，將直徑超過5厘米的腫瘤切除。

更雪上加霜的是，2023年11月老婦的丈夫亦通過內窺鏡檢查，亦證實患上結腸癌，在距離肛門口30cm的地方，也發現了一個直徑約3厘米大小的腫瘤。

究竟為何2老口子先後會患上癌症? 當地醫院結直腸外科副主任劉凡隆表示，懷疑是二人的飲食生活習慣肇禍。原來這對夫婦為求省錢，常常不捨將食剩的飯菜棄掉，而且口味偏重，平時喜歡吃醃肉、醬鴨、滷鴨、鹹魚等。以往賣菜時，更會把賣不掉的做成醃菜，長年醃菜配白粥當早餐。

新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜：

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2類蔬菜隔日食用較安全

台灣中醫師余雅雯曾於Facebook表示吃剩的「綠色蔬菜」若放到隔天作為便當菜，油脂經過一段時間就會產生變性，對於腸胃功能差或是容易敏感的人都不適合食用。此外，尤其含有硝酸鹽的蔬菜，在長時間置放後再加熱的過程中，會分解導致食道癌、胃癌、大腸癌、直腸癌等的危險因子「亞硝酸鹽」。

若仍希望隔日帶飯有蔬菜保持營養均衡，余醫師推薦可以選擇根莖類與夾豆類蔬菜：

蘿蔔、絲瓜、胡瓜、黃瓜、菇類、海藻、四季豆、碗豆等，都含有人體無法合成的維生素與礦物質。這兩類食物本身的硝酸鹽含量低，選擇隔天再食用對人體來說相對安全，還能達到多元攝取、遠離隱性飢餓的機會。

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責任編輯：羅嘉欣