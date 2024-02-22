減肥惹禍｜30歲女為減肥狂飲瘦身咖啡激減44磅　竟導致嚴重腎衰竭需洗腎

▲ 30歲女子為減肥，狂服用瘦身咖啡激減44磅，竟導致嚴重腎衰竭需洗腎。

減肥不能一步登天，需要長期的堅持。近日，馬來西亞一名營養師在社交平台上發文，稱她有一名30歲女患者為了減肥，服用了許多聲稱可以瘦身的咖啡產品。雖然該名患者最後成功減掉20公斤（約44磅），但卻出現嚴重腎衰竭，需到醫院進行洗腎。

最新影片推介：

營養師嘉姬拉祖萊妮日前在社交平台「X」個人專頁發文，表示她有一名30歲女患者，從2022年開始便服用某種標榜能夠減肥的咖啡產品。在服用一段時間後，她的體重成功下降近44磅。

惟2年後，該種減肥產品開始出現副作用，女患者總是感到渾身乏力，但始終不願承認該減肥產品有問題。直至某天她暈倒被送進急診室，做了血液檢查後，竟發現腎絲球過濾率（eGFR）每分鐘僅剩3ml，肌酸酐達1,700，未來都必需面臨洗腎。

▼ 點擊圖片放大 +2

嘉姬拉表示，民眾一般都會忽略減肥產品所可能帶來的風險，於是她提醒大家，健康的減肥方式需要時間，請保持耐心，很多減肥產品只是獲得衞生部的產品註冊，並非獲得衞生部的認可。

我不是責怪任何人，如果大家想要嘗試的話，可以嘗試，但要記得，若出現任何問題，還是要向專家尋求專業建議。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣