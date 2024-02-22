  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 18:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥惹禍｜30歲女為減肥狂飲瘦身咖啡激減44磅　竟導致嚴重腎衰竭需洗腎

保健美顏 16:37 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

30歲女子為減肥，狂服用瘦身咖啡激減44磅，竟導致嚴重腎衰竭需洗腎。

減肥不能一步登天，需要長期的堅持。近日，馬來西亞一名營養師在社交平台上發文，稱她有一名30歲女患者為了減肥，服用了許多聲稱可以瘦身的咖啡產品。雖然該名患者最後成功減掉20公斤（約44磅），但卻出現嚴重腎衰竭，需到醫院進行洗腎。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！大腿筋硬難「劈腿」？1個簡單動作放鬆髖關節

營養師嘉姬拉祖萊妮日前在社交平台「X」個人專頁發文，表示她有一名30歲女患者，從2022年開始便服用某種標榜能夠減肥的咖啡產品。在服用一段時間後，她的體重成功下降近44磅。

惟2年後，該種減肥產品開始出現副作用，女患者總是感到渾身乏力，但始終不願承認該減肥產品有問題。直至某天她暈倒被送進急診室，做了血液檢查後，竟發現腎絲球過濾率（eGFR）每分鐘僅剩3ml，肌酸酐達1,700，未來都必需面臨洗腎。

點擊圖片放大
+2

嘉姬拉表示，民眾一般都會忽略減肥產品所可能帶來的風險，於是她提醒大家，健康的減肥方式需要時間，請保持耐心，很多減肥產品只是獲得衞生部的產品註冊，並非獲得衞生部的認可。

我不是責怪任何人，如果大家想要嘗試的話，可以嘗試，但要記得，若出現任何問題，還是要向專家尋求專業建議。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

極端減肥｜31歲女重達242磅　一原因激減141磅　用錯方法致暴食解壓：越瘦越焦慮
23:05 2024/01/18
極端減肥｜31歲女重達242磅　一原因激減141磅　用錯方法致暴食解壓：越瘦越焦慮
【咖啡減肥】衞生署發現兩款減肥咖啡含西布曲明　拘捕一名41歲男子
16:50 2023/10/24
【咖啡減肥】衞生署發現兩款減肥咖啡含西布曲明　拘捕一名41歲男子
【減肥惹禍】 4孩媽為減肥「切胃」一食狂嘔　1年半後營養不良器官衰竭亡
17:39 2023/09/03
【減肥惹禍】 4孩媽為減肥「切胃」一食狂嘔　1年半後營養不良器官衰竭亡

你可能感興趣

極端減肥｜31歲女重達242磅　一原因激減141磅　用錯方法致暴食解壓：越瘦越焦慮
23:05 2024/01/18
極端減肥｜31歲女重達242磅　一原因激減141磅　用錯方法致暴食解壓：越瘦越焦慮
【咖啡減肥】衞生署發現兩款減肥咖啡含西布曲明　拘捕一名41歲男子
16:50 2023/10/24
【咖啡減肥】衞生署發現兩款減肥咖啡含西布曲明　拘捕一名41歲男子
【減肥惹禍】 4孩媽為減肥「切胃」一食狂嘔　1年半後營養不良器官衰竭亡
17:39 2023/09/03
【減肥惹禍】 4孩媽為減肥「切胃」一食狂嘔　1年半後營養不良器官衰竭亡
網絡熱話 食用安全 養生 減肥 產品 副作用 營養師 腎衰竭 Twitter 咖啡

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通