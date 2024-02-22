鯁喉意外︱餵柚子安撫11月大BB致窒息險亡　醫生教正確急救法：把握黃金5分鐘【附鯁喉高危食物】

▲ 一名11個月大的嬰兒哭鬧時被餵食柚子，慶幸救護團隊於3分鐘內趕到現場進行急救，慶幸挽回性命。

【鯁喉/急救/兒童健康】鯁喉意外是兒童常見意外之一，南京一名11個月大的嬰兒哭鬧不斷，家長為安撫孩子而餵食柚子，導致嬰兒哽塞窒息，失去意識。救護團隊於3分鐘內趕到現場，採用「謙烈治急救法」及心肺復甦進行急救，慶幸挽回性命。

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進行「謙烈治急救法」及心肺復甦

綜合內地媒體報道，南京一名11個月大嬰兒在家哭鬧，該家長為安撫情緒，於孩子哭鬧時餵食柚子，導致窒息。家長見狀傳叫救護車。

醫護人員於3分鐘內趕到現場，發現嬰兒臉色已發紫、呼吸微弱，趕往醫院途中救護員一直使用「謙烈治急救法」，可惜嬰兒仍未能順利吐出異物，更一度失去呼吸及意識。救護員隨即為其進行心肺復甦，幸好嬰兒恢復呼吸，並吐出異液。不久，嬰兒意識恢復，再轉到南京市兒童醫院施行進一步救治後，目情情況穩定。

施行「謙烈治急救法」

南京市第一醫院河西急救分站醫生徐晨靜醫生提醒，家長應盡量避免餵食容易的鯁喉高危食物，更不應在嬰兒哭鬧時餵食，以免釀成意外。她補充，如3歲以下兒童不幸出現鯁喉情況，建議在救護車到達前施行「謙烈治急救法」。

「謙烈治急救法」首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法

本港有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人哽喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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此外，食安中心在官方facebook上，列出容易哽喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。

難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）

細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）

細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）

難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）

可壓縮食物（例如棉花糖）

厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

食安中心更提示各位家長，小朋友進食時應該坐定定，慢慢食，小朋友在學校小息時也不應該一路行，一路食，更加不要在與同學互相追逐時進食！

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責任編輯：王明芳