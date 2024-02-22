  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鯁喉意外︱餵柚子安撫11月大BB致窒息險亡　醫生教正確急救法：把握黃金5分鐘【附鯁喉高危食物】

兒童健康 14:14 2024/02/22

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

一名11個月大的嬰兒哭鬧時被餵食柚子，慶幸救護團隊於3分鐘內趕到現場進行急救，慶幸挽回性命。

【鯁喉/急救/兒童健康】鯁喉意外是兒童常見意外之一，南京一名11個月大的嬰兒哭鬧不斷，家長為安撫孩子而餵食柚子，導致嬰兒哽塞窒息，失去意識。救護團隊於3分鐘內趕到現場，採用「謙烈治急救法」及心肺復甦進行急救，慶幸挽回性命。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子手作｜零難度新年親子手作　3分鐘摺龍年利是封+轉轉夾糖機

進行「謙烈治急救法」及心肺復甦

綜合內地媒體報道，南京一名11個月大嬰兒在家哭鬧，該家長為安撫情緒，於孩子哭鬧時餵食柚子，導致窒息。家長見狀傳叫救護車。

醫護人員於3分鐘內趕到現場，發現嬰兒臉色已發紫、呼吸微弱，趕往醫院途中救護員一直使用「謙烈治急救法」，可惜嬰兒仍未能順利吐出異物，更一度失去呼吸及意識。救護員隨即為其進行心肺復甦，幸好嬰兒恢復呼吸，並吐出異液。不久，嬰兒意識恢復，再轉到南京市兒童醫院施行進一步救治後，目情情況穩定。

施行「謙烈治急救法」

南京市第一醫院河西急救分站醫生徐晨靜醫生提醒，家長應盡量避免餵食容易的鯁喉高危食物，更不應在嬰兒哭鬧時餵食，以免釀成意外。她補充，如3歲以下兒童不幸出現鯁喉情況，建議在救護車到達前施行「謙烈治急救法」。

「謙烈治急救法」首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法

本港有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人哽喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

點擊圖片放大
+4
+3

此外，食安中心在官方facebook上，列出容易哽喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。

  • 難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）
  • 細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）
  • 細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）
  • 難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）
  • 可壓縮食物（例如棉花糖）
  • 厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

食安中心更提示各位家長，小朋友進食時應該坐定定，慢慢食，小朋友在學校小息時也不應該一路行，一路食，更加不要在與同學互相追逐時進食！

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

腹痛警號︱兒童腹痛或藏3大警號　中醫解構5種常見腹瀉症狀及療法
00:00 2024/02/15
腹痛警號︱兒童腹痛或藏3大警號　中醫解構5種常見腹瀉症狀及療法
糖衣陷阱｜台灣追蹤研究嬰幼兒1歲開始吃甜食 3歲時語言能力會惡化
13:35 2024/02/15
糖衣陷阱｜台灣追蹤研究嬰幼兒1歲開始吃甜食 3歲時語言能力會惡化
兒童健康︱4歲女童感染乙流併發肺炎入ICU　醫生拆解3大流感併發症狀
今日 12:16
兒童健康︱4歲女童感染乙流併發肺炎入ICU　醫生拆解3大流感併發症狀

你可能感興趣

腹痛警號︱兒童腹痛或藏3大警號　中醫解構5種常見腹瀉症狀及療法
00:00 2024/02/15
腹痛警號︱兒童腹痛或藏3大警號　中醫解構5種常見腹瀉症狀及療法
糖衣陷阱｜台灣追蹤研究嬰幼兒1歲開始吃甜食 3歲時語言能力會惡化
13:35 2024/02/15
糖衣陷阱｜台灣追蹤研究嬰幼兒1歲開始吃甜食 3歲時語言能力會惡化
兒童健康︱4歲女童感染乙流併發肺炎入ICU　醫生拆解3大流感併發症狀
今日 12:16
兒童健康︱4歲女童感染乙流併發肺炎入ICU　醫生拆解3大流感併發症狀
兒童健康 食用安全 食安中心 南京

最高瀏覽

父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通