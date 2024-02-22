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狀王之王丨阿佘舊愛陳浩民自認好命 　5年抱4指太太蔣麗莎：掂吓都有

娛樂 14:01 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

佘詩曼舊愛陳浩民大談婚姻生活。

TVB劇集《狀王之王》今晚（2月22日）播映大結局，客串演出「陳夢吉」一角的陳浩民在今晚（2月22日）登場，跟王浩信演的宋世傑上演世紀公堂戲，爭奪「狀王之王」寶座！

出道做男一：條路真係好順

相隔16年重返娘家拍劇的陳浩民，早前接受TVB節目《星光路上》訪問分享入行經過，這位娛圈多仔公更大爆閨房事。

歌手出身的陳浩民獲李添勝睇中，1997年演出《天龍八部》裡「段譽」一角，他笑言被冗長的對白難到，頻頻NG的他，令到同劇的黃日華和李若彤擔心要NG四十次。

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狀王之王丨張達明監製《狀王宋世傑》前傳　對王浩信讚不絕口：演技好夠投入

甫出道擔任男一

陳浩民直言，演藝路沒甚麼挫折，令他頗為感恩。他說：「好多人問我點樣捱出頭，我唔係囂張，我真實歷史就係咁，我第一日就做主角段譽，呢個世界真係有啲人係咬住金匙羹出世，我唔敢話我係呢種，但條路真係好順。」

之後，浩民演出《西遊記（貳）》、《封神榜》等多套經典劇集，提到獲封古裝專業戶，他笑言：「我都唔知點解，可能我唔夠時尚定係有古典美？其實我唔係咁鍾意自己時裝嘅表現，可能真係拍得太多古裝，成日覺得我同呢個世界脫節！」

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三分鐘公堂戲：用好多能量

今次回娘家演清裝劇，講到在《狀王之王》中客串陳夢吉一角，浩民坦言很大壓力：「演陳夢吉要好有壓場感、幽默感同埋伶牙俐齒，仲要有少少反派嘅感覺，但又唔可以畀觀眾討厭你，所以其實好難演，好大壓力！」

提到與浩信的世紀公堂戲，他表示拍攝過程辛苦：「好費神同用好多能量，我同浩信原本開工約咗夜晚食飯，但拍完之後大家都話不如唔好食啦，因為實在太攰喇！」

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娛圈多仔公

在感情方面，早年的陳浩民女人緣甚旺，跟葉璇傳過緋聞外，亦跟視后佘詩曼相戀過，及至2011年，陳浩民與蔣麗莎結婚，而且夫妻十分恩愛，婚後5年抱4，現時育有3女1子。

浩民為圈中出名的多仔公，對此他笑稱「太太掂吓都有」，浩民續說：「我老婆都話5年冇買過衛生巾，因為佢5年生咗4個。」

他更藉着鏡頭向太太說多謝，感激太太出心出力照顧4名小朋友，對於曾被傳離婚，他坦言不介意，只因他跟太太感情要好，人家說甚麼也控制不來。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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