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天才棋手｜擁超強記憶力日練7小時　8歲神童自學象棋擊敗特級大師創記錄

育兒資訊 17:11 2024/02/22

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一名年僅8歲的印度小男孩在古典錦標賽中擊敗國際象棋大師。

紀錄是用來打破的！近日，一名年僅8歲的印度小男孩在古典錦標賽中擊敗國際象棋大師，打破了一項一個月前才被創下的紀錄，堪稱西洋棋神童。

最新影片推介︰

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綜合CNN等傳媒報道，年僅8歲半的Ashwath Kaushik，7年前跟隨家人移居加拿大。他在世界各地曾贏得多項的殊榮，2022年，他在東亞青年錦標賽8歲以下組別中，同時得到經典、快棋和超快棋的冠軍。

本月18日，Ashwath在瑞士舉行的布格多夫公開賽中，擊敗來自波蘭的37歲棋手Jacek Stopa，他以8歲6個月又11天之齡，打破「擊敗特級大師最年輕棋手」的記錄。

事實上，這項紀錄在一個月前才由一名塞爾維亞的棋手Leonid Ivanovic創下，當時他以8歲11個月的年紀擊敗特級大師Milko Popchev，不過記錄在短時間內被被刷新。

當被問到賽後感受時，Ashwath表示，

對於比賽我感到很興奮及不可思議，我對自己的表現感到很自豪，尤其我在遊戲中段表現得很差，但最後卻成功挽救到！

三分天才，七分努力，相輔相成。Ashwath的父親Kaushik Sriram事後接受訪問時表示，兒子自4歲起便開始下棋，擁有「照相機式」的記憶力，可以在腦海中完成複雜的模擬對弈，天賦異稟。此外，Ashwath每天更會花7個小時練習國際象棋。

不過，對於這一切的發生，Kaushik仍是感到不可置信，「我們家族沒有特別熱衷運動，每一天也是新的發現，有時為Ashwath尋找正確的道路時更會遇到困難」。

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責任編輯︰王明芳

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