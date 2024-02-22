【財政預算案2024】派糖減稅寬免大跌 派糖近年趨勢一文看清
社會 13:43 2024/02/22
財政預算案將於下周三（28日）公布，樓市撤辣和股市再減印花稅的呼聲持續不下，TOPick記者整理近年派糖趨勢，一文看清。
2023年財政預算案
- 派5000元消費券
- 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限6000元
- 寬減首兩季差餉，每季上限1000元
- 發放半個月社會保障金額
- 「公共交通費用補貼計劃」延長至2023年10月
- 代2024年DSE考生交考試費
- 合資格住戶獲電費補貼1000元
- 子女免稅額由12萬增至13萬
- 寬減100%利得稅上限6000元
- 寬減政府處所租戶50%租金
2022年財政預算案
- 派1萬元消費券
- 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元
- 寬減2022/23四季住宅物業差餉
- 發放半個月社會保障金額
- 公共交通費用補貼門檻降至200元
- 合資格住戶獲電費補貼1000元
- 代2023年DSE考生交考試費
- 住宅租金扣稅，上限10萬元
2021年財政預算案
- 派5000元消費券
- 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元
- 寬減2021/22四季住宅物業差餉
- 發放半個月社會保障金額
- 合資格住戶獲電費補貼1000元
- 代2022年DSE考生交考試費
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
記者：黃穎津