【財政預算案2024】派糖減稅寬免大跌　派糖近年趨勢一文看清

▲ 財政預算案將於下周三公布。（資料圖片）

財政預算案將於下周三（28日）公布，樓市撤辣和股市再減印花稅的呼聲持續不下，TOPick記者整理近年派糖趨勢，一文看清。

2023年財政預算案

派5000元消費券

寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限6000元

寬減首兩季差餉，每季上限1000元

發放半個月社會保障金額

「公共交通費用補貼計劃」延長至2023年10月

代2024年DSE考生交考試費

合資格住戶獲電費補貼1000元

子女免稅額由12萬增至13萬

寬減100%利得稅上限6000元

寬減政府處所租戶50%租金

2022年財政預算案

派1萬元消費券

寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元

寬減2022/23四季住宅物業差餉

發放半個月社會保障金額

公共交通費用補貼門檻降至200元

合資格住戶獲電費補貼1000元

代2023年DSE考生交考試費

住宅租金扣稅，上限10萬元

2021年財政預算案

派5000元消費券

寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元

寬減2021/22四季住宅物業差餉

發放半個月社會保障金額

合資格住戶獲電費補貼1000元

代2022年DSE考生交考試費

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記者：黃穎津