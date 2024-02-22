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【財政預算案2024】派糖減稅寬免大跌　派糖近年趨勢一文看清

社會 13:43 2024/02/22

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

財政預算案將於下周三公布。（資料圖片）

財政預算案將於下周三（28日）公布，樓市撤辣和股市再減印花稅的呼聲持續不下，TOPick記者整理近年派糖趨勢，一文看清。

2023年財政預算案

  • 派5000元消費券
  • 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限6000元
  • 寬減首兩季差餉，每季上限1000元 
  • 發放半個月社會保障金額
  • 「公共交通費用補貼計劃」延長至2023年10月
  • 代2024年DSE考生交考試費
  • 合資格住戶獲電費補貼1000元
  • 子女免稅額由12萬增至13萬
  • 寬減100%利得稅上限6000元
  • 寬減政府處所租戶50%租金

2022年財政預算案

  • 派1萬元消費券
  • 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元
  • 寬減2022/23四季住宅物業差餉
  • 發放半個月社會保障金額
  • 公共交通費用補貼門檻降至200元
  • 合資格住戶獲電費補貼1000元
  • 代2023年DSE考生交考試費
  • 住宅租金扣稅，上限10萬元

2021年財政預算案

  • 派5000元消費券
  • 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元
  • 寬減2021/22四季住宅物業差餉
  • 發放半個月社會保障金額
  • 合資格住戶獲電費補貼1000元
  • 代2022年DSE考生交考試費

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記者：黃穎津

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