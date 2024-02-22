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【黎智英案】陳沛敏稱黎智英認為國安法比想像「更大鑊」　曾認為外國施壓可阻止生效

社會 13:45 2024/02/22

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（22日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，陳供稱，黎認為可以透過外國施壓阻止《港區國安法》生效，又指黎於《港區國安法》生效後認為條文內容比原來想像「更大鑊」而緊張，但認為國際壓力仍有用，繼續主持「Live Chat With Jimmy Lai」。

案件今踏入第31天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第10天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

控方展示2020年7月1日刊登於《蘋果》的一則文章，題為「撐惡法葬送自治 賣港罪人逐個數」，上方有欄目寫有「歷史紀錄」。陳供稱這是紀錄《港區國安法》生效，另同意文章內形容不少人為賣港罪人。

控方今讀出文章內不同標題，包括「港區人大㩒掣」、「左派打手發功」、「政協旗手宣傳」、「行會成員護航」、「政府官員獻媚」、「建制派發力谷」、「紀律部隊表忠」，以及「大學校長跪低」，在標題下亦印有不同對應人士的頭像，如財政司司長陳茂波、行會成員葉劉淑儀，以及前行政長官梁振英及董建華等。

陳確認上述內容，指當中的目的是為了記錄這些組織、人物在《港區國安法》醞釀至生效時的角色，以及當中的表態。控方問及文章屬誰的主意時，陳供稱，這是與下屬於會議討論後得出，但亦反映被告黎智英「對呢件事嘅睇法」。

被問及《蘋果》的立場是支持或是反對制裁，又或是單純報道制裁時，陳指，《蘋果》前社長張劍虹曾在《港區國安法》生效後，提及處理制裁時要小心，因為《蘋果》的報道只是陳述事件，但至於評論文章則是另一回事。

陳指，她未有揀選評論文章寫手，但單純觀看文章時，認為文章傾向支持制裁，以及討論制裁的成效。法官遂問及是誰揀選寫手，陳則舉例稱，如作家顏純鈎則是由黎推薦予張，最終成為寫手。

陳供稱，從黎的文章及「飯盒會」等交流中，均能理解黎認為可以透過外國施壓阻止《港區國安法》生效。陳續指，於《港區國安法》生效後，黎仍主持「Live Chat With Jimmy Lai」，故陳理解黎當時仍認為國際壓力有用。

陳續指，黎於《港區國安法》生效後認為條文內容比原來想像「更大鑊」，所以當時黎亦很緊張，惟當時黎仍主持「Live Chat With Jimmy Lai」。當時陳與同事亦擔心在《港區國安法》生效後，仍推出「Live Chat With Jimmy Lai」有否問題，陳亦就此詢問張，張亦向黎反映，惟節目其後仍繼續播放。

聆訊今（22日）午續。

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記者：梁錦麟

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