心酸真相︱銅鑼灣食店滿枱銀紙員工15秒任撈 老闆娘14個字揭背後真相

▲ 食店老闆娘獎勵員工，原來背後有心酸真相。

【北上消費/日式料理/餐廳/深圳/開年】年頭年尾生意最旺，銅鑼灣有食店的老闆娘為了犒賞員工，想出一個撈錢方法，將銀紙鋪滿桌上，限時15秒，員工可以選筷子、鑊鏟工具扶助，將銀紙撈到托盤上，這些錢就是員工了。這個別出心裁的獎勵方式，令到員工好開心，但原來背後，竟然藏有心酸真相！

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銅鑼灣一間日式料理店，日前舉行「撈錢」遊戲，老闆娘在抖音帳號「抖音貓小c」上載視頻，她親自主持整個儀式，見到桌上鋪滿銀紙，有$10、$20、$50、$100及$500不等，員工蒙上眼睛，拿筷子、鑊鏟等進行撈錢遊戲，限時15秒，撈得的獎金由老闆娘統計，再發放給員工，老闆娘表示「公司2年都沒賺錢了，但是新年的氛圍必須給員工拉滿，這個新年人人撿錢撿到合不攏嘴，收藏起來叫你們老板也這樣玩。」有員工就在15秒內撈了$1830

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來看重慶的老闆娘在港擁有5間食店，包括日式料理、韓式及新加坡菜，近年港人流行北上消費，很多食肆都叫苦連天，而該店都不例外，老闆娘表示已經2年沒有錢賺，在回覆網民的留言時，以14個字稱

都準備全部關了，一直在熬著而己。

原來這5間食店，生意均麻麻，老闆娘有意全部結業」有網民就留言表示香港舖租太貴，客人都到深圳消費去。對於老闆娘透露苦衷後，有網民留言送上祝福：「希望2024大轉機，財源滾滾。」

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責任編輯:王明芳