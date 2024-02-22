【旅遊發展】傳中央放寬內地人訪港限制　楊潤雄：有新消息會盡快公布

▲ 傳中央放寬內地人訪港限制，楊潤雄指有新消息會盡快公布。（林宇翔攝）

當局下月將會安排免費派發雪糕、免費乘搭電車及天星小輪等活動，以配合宣傳「藝術三月」活動，詳情將於下月公布。

文化體育及旅遊局長楊潤雄今早（22日）出席香港藝術館舉行的「藝術三月」啟動禮，他致辭時指，活動涵蓋範圍很廣闊，包括文化藝術、潮流時尚，以及影視娛樂等，相信能吸引不同背景的旅客及市民，呼籲旅遊業及酒店業等，與文化藝術業界一同合作，打造「藝術三月」的品牌。

會後他會見傳媒表示，希望透過3月一系列的藝術活動，讓旅遊業界可以製作相應旅遊產品，方便旅客因應活動規劃行程及參與活動。

本地傳媒引述消息指，政府向中央爭取更多內地旅客來港，獲得積極回應，相信很快公布喜訊，預料包括擴大自由行。楊潤雄表示，一直與內地溝通及商討如何便利內地居民來港，一旦有新消息會盡快公布。

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記者：陳麗娜