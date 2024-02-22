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【刑期上訴】咬脫趙家賢耳兼傷人囚14年半　無業漢上訴指10年刑期足夠

社會 14:08 2024/02/22

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無業漢陳真在商場外持刀傷人，並咬甩時任東區區議員趙家賢的左耳。（資料圖片）

2019年11月3日有反修例示威者在太古城中心商場集結，無業漢陳真在商場外咬甩時任區議員趙家賢的左耳及襲擊3人，經審訊後被裁定3項蓄意傷人及1項普通襲擊罪成，判囚14年半。陳真今（22日）就刑期提出上訴。上訴一方指，蓄意傷人罪的刑罰過重，認為總刑期10年已足夠。上訴庭法官聽取陳詞後，將於半年內頒布判決。

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上訴人陳真（53歲）經審訊後被裁定3項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成。控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，同日襲擊梁瑩瑩。

代表陳真的資深大律師余承章引述案例指，原審法官就涉事主趙家賢及溫浩倫的蓄意傷人罪判監7年屬過重，因判監7年多涉及有預謀和復仇式的案情，建議法庭就2項蓄意傷人罪改判5年至5年半，4罪大部分刑期應同期執行。

余另指，上訴人已向4名事主共賠償連訟費約500萬元，涉商業罪案的案例中被告作出賠償可獲減刑，但原審法官判刑時未有視賠償為求情理由。

上訴人陳真今由資深大律師余承章（右起）、大律師劉玉儀及容海恩代表。（陳曉欣攝）

上訴庭法官彭寶琴指，法庭須考慮控罪是否涉及不同受害人，每多1人受傷，罪責及刑責亦會加重。彭強調每宗案件案情均有別，法庭判刑時有不同考慮，對14年半刑期是否過重感疑惑。余表示，認為總刑期10年已足夠。

法官彭偉昌指，案發時社會嚴重失序，上訴人的行為更添嚴重性和罪責。若當時有其他人受刺激加入施襲，或有其他人持刀加入，則「風險大到不得了」。余質疑本案與社會氣氛無關，法官反駁指本案不是一般口角或「輸錢」引致傷人，直言看不到上訴人傷人如何與社會氣氛切割；法官另同意賠償可視為求情因素。

控方回應則指，蓄意傷人罪一般量刑基準為3至12年，原審法官採7年作量刑起點並非明顯過重。控方又指，上訴人除了於案件審結前已向趙賠償外，直至被駁回定罪上訴後才向其餘3人賠償，質疑被告是否有真誠悔意。

法官聽畢雙方陳詞押後宣判，將於半年內頒下書面判詞。

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記者：陳曉欣

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